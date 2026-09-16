Začne boj poslanců o konec poplatků České televizi a Českému rozhlasu

Předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura má po poledni oznámit, kdy přesně se mimořádná schůze, jejímž hlavním bodem bude rušení poplatků, bude konat.
Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila v polovině června vláda. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil tehdy premiér Andrej Babiš.
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I když vláda původně zamýšlela, že by koncesionářské poplatky měly skončit od příštího roku, už nyní je zřejmé, že tak to nebude.
S plánem Babišovy vlády kategoricky nesouhlasí opoziční strany a chtějí využít všech dostupných prostředků, aby změnu financování obou veřejnorprávních médií bránila co nejdéle.
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Zabránit tomu v tomto volebním období nemůže, pokud zůstane koalice jednotná. Má ve Sněmovně 108 hlasů z 200, což je dost, aby přehlasovala i předpokládané veto Senátu, který ovládá opozice, i případné veto prezidenta Petra Pavla.
Pro obě veřejnoprávní média by schválení vládního návrhu znamenalo masivní propouštění. Vyplynulo to z vyjádření šéfa České televize Hynka Chudárka a generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.