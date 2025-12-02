Podle mluvčí PRO Evy Fiderické šlo o běžnou obměnu v rámci strany. „Konaly se krajské sněmy ve všech krajích, neboť podle našich stanov mohou delegáty celorepublikového sněmu zvolit pouze krajské sněmy,“ uvedla. Podle ní se volili jen tři neobsazené posty krajských předsedů.
Z pozice krajských šéfů PRO ještě před letošními sněmovními volbami odstoupil Michal Riško v Karlovarském kraji, Michal Hašek v Jihomoravském, Ludmila Křivánková v Libereckém, David Svoboda v Moravskoslezském kraji a Andrea Peňáz na Vysočině.
Nové vedení si na krajských sněmech PRO zvolil kraj Moravskoslezský, Liberecký a Vysočina.
„Neočkovaný“
Novou předsedkyní se na Liberecku stala bývalá seniorská ombudsmanka Lenka Tarabová. Ta dříve pomáhala důchodcům například při potížích s bydlením či s nevýhodnými smlouvami, když naletěli šmejdům.
Do podvědomí širší veřejnosti se ale dostala až v lednu 2021, kdy při demonstraci proti vládním opatřením kvůli šíření koronaviru měla žlutou Davidovu hvězdu, kterou nacisté nařídili nosit Židům. Místo nápisu Jude na ní bylo slovo „neočkovaný“.
Liberecká radnice tehdy Tarabové okamžitě vypověděla dohodu ohledně její práce ombudsmanky seniorů a označila ji za nedůvěryhodnou.
Tarabová se tehdy hájila tím, že připnutí šesticípé hvězdy nebylo namířeno proti Židům ani nemělo zpochybňovat hrůzy holokaustu. Chtěla tím prý upozornit na omezení, která řadě lidí během proticovidových opatření komplikovala život a ohrožovala jejich existenci.
O měsíc později se Tarabová zúčastnila další demonstrace proti vládním opatřením v Brně-Medlánkách. Protestující přišli v průvodu s vlajkami a transparenty k bytovému domu, kde chtěli navštívit tehdejšího ministra školství Roberta Plagu z ANO. Dostali se i dovnitř, Plagův byt tam ale nenašli. Na domovní nástěnce nechali vzkazy dětí, které se chtějí vrátit do zavřených škol.
Vstup do strany PRO jí nabídl sám Rajchl
Svou novou funkci lídryně PRO v Libereckém kraji Tarabová potvrdila v pondělí na sociální síti.
„Odpor k této vládě se projevil až u voleb, avšak lidé to vyřešili volbou na jistotu. Volbou ANO. A tak se stalo, že máme podvodný rozpočet, zlikvidovaný průmysl, ožebračené rodiny, rozloženou moc soudní i výkonnou a po volbách 2025 jsou kandidáty na některá ministerstva bývalí ministři doby kovidí,“ napsala.
Vstup do strany PRO jí nabídl sám Rajchl, se kterým se podle svých slov zná už šest let. „V momentě, kdy mne požádal o vstup do strany v září letošního roku, nezaváhala jsem ani vteřinu. Navíc mi vyjádřili podporu liberečtí členové,“ podotkla Tarabová.
Tarabová je tak nyní ve straně, která v rámci spolupráce s SPD bude součástí vlády. Před lety právě proti tehdejšímu kabinetu Andreje Babiše protestovala.
Předseda PRO a poslanec Jindřich Rajchl portálu iDNES.cz řekl, že Tarabová se vypracovala z řadové členky až na krajskou lídryni.
„Paní Tarabová přišla do PRO jako řadová členka s tím, že vedení strany určilo jako dočasného koordinátora Libereckého kraje pana Zdeňka Jersáka, jenž byl členem strany již delší dobu. Ovšem na krajském sněmu, kde se volilo nové vedení, si členové liberecké krajské organizace zvolili za předsedkyni právě paní Tarabovou, což samozřejmě respektuji a jsem za to rád,“ podotkl Rajchl.
„Rajchl slíbil, že místa na kandidátce zajistí“
Někteří bývalí krajští předsedové PRO pod příslibem anonymity redakci sdělili, že museli z pozic odstoupit kvůli tomu, že kritizovali Rajchlovo vedení PRO.
„Jsem ráda, že jsem se z vedení stáhla. Dříve jsem tomu projektu velmi věřila, ale teď je to už neúnosné. Ten režim, který tam nastavil pan Rajchl, je výhodný pouze pro něj a pro jeho politické podnikání,“ uvedla jedna členka strany.
Jako další problém pak někteří straníci uvádějí, že při vyjednávání s SPD jim bylo od předsedy PRO slíbeno místo na společné kandidátce, což se ale nakonec nestalo a do Sněmovny se dostal pouze Rajchl, který nyní zastává post místopředsedy výboru pro obranu.
„Rajchl slíbil, že každému krajskému lídrovi zajistí místo na kandidátce. Od samého začátku si ale zařizoval místo jen sám pro sebe. Z jeho strany šlo o klasický podvod na své straníky,“ podotýká jeden z bývalých lídrů.
Šéf PRO v návaznosti na tvrzení některých stranických kolegů prohlásil, že jde o lživé informace. Rajchl také oznámil, že jeho partaj nyní eviduje nejpočetnější členskou základnu od založení v roce 2022. „Problémem ve skutečnosti nebylo spojenectví s SPD jako takové, nýbrž to, že jeho důsledkem byla nekandidatura těchto jednotlivých osob,“ vysvětlil poslanec.
Rajchl už v minulosti sdělil, že jde jen o neuspokojené personální ambice jednotlivců. „Všichni tito členové byli proti spolupráci s SPD, neboť nedokázali nadřadit zájmy našich voličů a naší země nad své zájmy osobní,“ prohlásil Rajchl ještě před volbami do Poslanecké sněmovny v reakci na odchod jihomoravského předsedy Michala Haška.
Celorepublikový sněm PRO se bude konat 6. prosince. Na něm se podle mluvčí Evy Fiderické bude jednat také o budoucím směřování strany a o strategii pro komunální volby.
