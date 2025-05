Rakušan při rozhovoru pro MF DNES nastínil ambice STAN. „Já chci takový výsledek, aby bylo možné sestavit vládu na půdorysu stan, které považuju za nepopulistické. Určitě se se všemi ve všem neshodnu, ale byla by to vláda bez extrému a byla by to vláda, která by zaručovala nějaké ukotvení naší země na západě,“ řekl Rakušan.

Má také ambici, aby STAN měl po volbách více poslanců než ODS. „Je pravděpodobné, že koalice SPOLU, jako koalice tří stran, bude mít vyšší výsledek než my. Ale to co chci, aby STAN měl nejsilnější poslanecký klub mezi demokratickými stranami, protože předpokládám, že budou mít tři poslanecké kluby,“ nastavil si laťku Rakušan.

„Musíme mít minimálně takovou sílu jako teď. A pokud chceme prosazovat řadu liberálních témat, jasnou proevropskou politiku nebo třeba přijetí Eura, tak potřebujeme být silnější, než jsme teď,“ uvedl šéf STAN.

Záměr obhajovat místopředsednické funkce potvrdili i další členové nejužšího vedení. Sněm se koná zhruba čtyři měsíce před sněmovními volbami, na programu je i představení krajských lídrů kandidátek.

Na sněmu v hotelu Clarion v pražských Vysočanech vystoupí jako host premiér a předseda ODS Petr Fiala a místopředseda KDU-ČSL a náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius. Videozdravici bude mít předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Současné vedení vybral mimořádný sněm STAN před necelými třemi lety v Hradci Králové, poté co se kvůli rezignacím či náhlému úmrtí místopředsedy Věslava Michalika tehdejší tým prakticky rozpadl. V nejužším vedení pak zůstali Rakušan a nynější europoslanec Jan Farský. Jako první místopředseda je doplnil Vlček, řadovými místopředsedy jsou ještě poslanci Michaela Šebelová a Jan Lacina a člen zastupitelstva Plzeňského kraje Pavel Čížek.