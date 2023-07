Češi si loni vzali nejvíce cizinek. Stoupl počet slovenských i ruských nevěst

Své ano si vloni řekli osmadvacetiletý David a jeho o rok mladší partnerka Marina z Ruska. Svatbu plánovali už pár měsíců před začátkem války, ale mezinárodní situace ji uspíšila. „Chtěli jsme se vzít, máme se rádi. Ale nepředpokládali jsme, že to bude nutné takto narychlo,“ přiznává David.

Termín svatby urychlila také zkušenost z doby pandemie, kdy se Marina, která má celou rodinu v Rusku, téměř rok nemohla dostat do Čech. „V tomto smyslu to byla také cesta, jak se do budoucna zabezpečit,“ dodává David.