„Ano, je to pravda. Lukáš zemřel,“ sdělila stanici TV Nova partnerka Lukáše Kohouta Eliška Zábranská. Kohout se podle její výpovědi těžce zranil při dopravní nehodě u německého Hannoveru 8. ledna.
Místní média tehdy informovala, že při nehodě na dálnici A7 zemřel dvaatřicetiletý řidič a jeho jedenačtyřicetiletý spolujezdec utrpěl vážná zranění. Oba muži byli z Česka. „Podle zjištění hannoverské dopravní služby došlo k nárazu dodávky zezadu do vozidla KIA a následně srážce s kamionem,“ uvedl zpravodajský web AltkreisBlitz.
„V kómatu ho převezli do Mělníka, kde po tři čtvrtě roce zemřel,“ tvrdí Zábranská. Dodala, že jeho blízcí informaci dlouho nechtěli zveřejnit. Podle ní nechala rodina jeho popel rozsypat na rozptylové loučce. Z jiných zdrojů nelze zprávu o úmrtí Lukáše Kohouta ověřit.
Do širšího povědomí vstoupil Kohout v roce 2002, kdy se vydával za asistenta tehdejšího předsedy Valného shromáždění OSN Jana Kavana a za státní peníze létal po celém světě. Podíval se tak do Thajska, na Maledivy nebo do Jihoafrické republiky. Za tyto kousky nakonec strávil 18 měsíců ve vězení.
Později se účastnil komunistických demonstrací proti Severoatlantické alianci. V roce 2004 se vydával za mluvčího techno festivalu CzechTek. Opakovaně byl přistižen při řízení vozidel s modrými majáky, kdy tvrdil, že veze ministra. Za své počiny si vysloužil přezdívku český baron Prášil. Někdejší poslanec za ČSSD Milan Urban ho označil za blázna. Jeho činy se rovněž inspiroval český film Bobule.
V politice se angažoval ještě v minulém tisíciletí ve straně Unie svobody – Demokratická unie po boku Hany Kordové Marvanové, později se snažil proniknout do regionální politiky. Ve Šluknovském výběžku organizoval protiromské demonstrace. V roce 2014 neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu za Aktiv nezávislých občanů.
Roku 2014 nastoupil k dalšímu výkonu trestu do vězení. Z rozhodnutí děčínského okresního soudu v něm nakonec strávil šest let a čtyři měsíce. Spolu s komplicem Romanem Razákem tehdy z firem lákali zboží pod záminkou, že ho zaplatí Ústecký kraj. Kohouta propustili na začátku roku 2021.
