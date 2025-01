Stalo se to celé jinak, stojí si za svým cyklista. Vinu na smrti řidičky odmítl

„Cítím se zcela nevinen, celý incident se stal jinak. Paní jsem vůbec neublížil, až na zatahání za vlasy, kdy už nešlo jinak, protože mě obě ženy mlátily. Je to dokázáno výpověďmi svědků,“ prohlásil Socher o svém konfliktu s řidičkou a její dcerou.

Dcera, která seděla na místě spolujezdkyně, pak ale vypověděla, že Socher její matku i ji samotnou zbil. „Za mě mi ten člověk prostě zabil mámu. Kdyby nás nepronásledoval, tak by tady dneska byla,“ řekla. „Jsou to lži,“ reagoval na svědectví Socher.

Fotbalový a fitness trenér Socher je vedle výtržnictví obžalovaný z těžké újmy na zdraví, za kterou hrozí v základní sazbě tři až deset let odnětí svobody. Podle obžaloby řidičce způsobil trhlinu tenkého střeva. Zmíněná přísnější sazba by se uplatnila, pokud by se u soudu prokázalo, že zavinil ženinu smrt. Podle lékařských zpráv řidička zemřela na vzácný syndrom související se stresem.

Šestačtyřicetiletý muž ve čtvrtek zopakoval, že žena ho na ulici napadla poté, co s ní chtěl řešit její předchozí nadávky vůči jeho malým dětem. O její smrti se dozvěděl rok poté, když mu poštou přišlo policejní obvinění.

Myslí si, že zranění si musela přivodit až po konfliktu. „V životě jsem se nepral ani s chlapem, natož abych se pral s ženskou,“ poznamenal obžalovaný. Státní zastupitelství mu původně navrhovalo tříletý podmíněný trest. „Kdybych byl vinen, tak to samozřejmě okamžitě akceptuju,“ podotkl.

Incident se stal v podvečer 29. srpna 2022 nedaleko Karlova mostu, v ulici 17. listopadu. V obžalobě stojí, že řidička předtím napomenula Socherovu manželku a jeho dvě děti na kole, protože měla výhrady vůči jejich stylu jízdy. Socher následně podle obžaloby ženino auto pronásledoval, dostihl ji v koloně, silně bouchal do zavřeného okénka a vyzýval ji, ať vystoupí a „jde si to ním vyřídit“. Ženina dcera si ho z místa spolujezdkyně natáčela na telefon, který jí přes okénko vytrhl a odhodil. Když si pro něj chtěla dojít, přivřel ji dveřmi od auta. Nato její matka vystoupila, na cyklistu křičela a odstrkovala ho. Chytil ji za vlasy, strhl ji do předklonu a podle obžaloby „opakovaně napadl pěstí a kopy do hrudníku a břicha“.

Dcera řidičky ve čtvrtek vypovídala shodně s obžalobou. „Řval na nás, že jsme hysterický krávy a že mamka je stará čarodějnice. Mamince už nebylo dobře, špatně se jí dýchalo, bolelo ji břicho,“ popsala mladá žena závěr incidentu. S matkou pak odjela na vyšetření do nemocnice kvůli podezření na infarkt, vyšetření ale žádný problém neodhalilo. Následně se přemístily na policejní služebnu a pak domů. V noci se matce výrazně přitížilo, nepřála si ale přivolat záchrannou službu. Rodina ji nakonec odvezla zpátky do nemocnice, kde žena 1. září zemřela.