Zemřel fyzikální chemik Pavel Jungwirth, držiteli ceny Neuron bylo 60 let

V neděli o jeho úmrtí informoval Český Rozhlas Plus. Jungwirth působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB).
Se svým týmem se věnoval přechodu látek z nekovového do kovového stavu. Tato práce vycházela z předpokladu, že mezi kovy nepatří jen materiály s pevným skupenstvím, ale také některé kapaliny.
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Jungwirth dlouhodobě pracoval také v univerzitních týmech ve Spojených státech, Izraeli a Švýcarsku. V letech 2020 až 2022 byl předsedou Učené společnosti.