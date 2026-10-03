Hlavní líčení se Sovákem a jeho spoluobžalovanými bylo ve fázi před přednesem závěrečných řečí. Smrt je nicméně ze zákona jedním z důvodů pro zastavení Sovákova trestního stíhání. Sovák vinu odmítal.
Místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič potvrdil Seznam Zprávám, že se o Sovákově úmrtí dozvěděl od soudcovy rodiny.
|
Proč není ve spise vše? Soudce v korupční kauze urguje policii, chybějí mu materiály
Sovák byl obžalovaný zejména z přijímání úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby, hrozilo mu pět až 12 let vězení. Policie jej obvinila na sklonku jeho kariéry, v prosinci 2020. Tehdy mu bylo 70 let, což je věk, kdy soudci odcházejí na odpočinek. Po sdělení obvinění strávil tři měsíce ve vazbě. Podle vyšetřovatelů mimo jiné požadoval desítky milionů korun za to, že zajistí mírnější trest stavební společnosti Metrostav.
Soud obžalobu řeší od roku 2024. Sovák ohledně policejních odposlechů už dříve vysvětloval, že v nich jen vedl „kecy“ či se „chvástal“. Po celou dobu procesu si stěžoval na špatný zdravotní stav a žádal zastavení stíhání. Kvůli Sovákovu zdraví se jednání musela opakovaně odročovat na jiné termíny, od soudu jej také několikrát odvážel sanitní vůz.
|
Za ovlivnění rozsudků chtěl podle žaloby soudce Sovák 50 milionů. Soud odročili
Vinu odmítají i spoluobžalovaní Milan Bíba a Robert Plevač, kteří podle státního zástupce Sovákovi zprostředkovávali kontakt s Metrostavem. Zástupcům firmy údajně nabízeli, že za úplatu zajistí, aby Sovák zrušil stavební společnosti tříletý zákaz plnění veřejných zakázek, který soud nepravomocně uložil v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Bíbova přítelkyně Charlotte Mulénová pak údajně pomáhala prát špinavé peníze. Arménskému podnikateli Gagiku Tonyanovi pak Sovák podle obžaloby zrušil nepravomocný šestiletý trest za vydírání, a to výměnou za obrazy.