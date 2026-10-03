Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřel bývalý soudce Sovák obžalovaný z korupce. Hrozilo mu až 12 let vězení

Autor: ,
  15:56
Bývalý soudce Zdeněk Sovák je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby,...

Bývalý soudce Zdeněk Sovák je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatků a nepřímého úplatkářství. (19. března 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sovákovi hrozí až 12 let za mřížemi. (19. března 2024)
Hlavní líčení bylo v kauze exsoudce Sováka odročeno na květen. (19. března 2024)
Bývalý soudce Zdeněk Sovák je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby,...
Bývalý soudce Zdeněk Sovák je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby,...
9 fotografií
Zemřel bývalý soudce pražského vrchního soudu Zdeněk Sovák (76), který čelil obžalobě z korupce a ovlivňování soudních jednání. Upozornil na to v sobotu server Seznam Zprávy, který informaci převzal od justičního Spolku Šalamoun, jehož byl Sovák podle serveru členem.

Hlavní líčení se Sovákem a jeho spoluobžalovanými bylo ve fázi před přednesem závěrečných řečí. Smrt je nicméně ze zákona jedním z důvodů pro zastavení Sovákova trestního stíhání. Sovák vinu odmítal.

Místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič potvrdil Seznam Zprávám, že se o Sovákově úmrtí dozvěděl od soudcovy rodiny.

Proč není ve spise vše? Soudce v korupční kauze urguje policii, chybějí mu materiály

Sovák byl obžalovaný zejména z přijímání úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby, hrozilo mu pět až 12 let vězení. Policie jej obvinila na sklonku jeho kariéry, v prosinci 2020. Tehdy mu bylo 70 let, což je věk, kdy soudci odcházejí na odpočinek. Po sdělení obvinění strávil tři měsíce ve vazbě. Podle vyšetřovatelů mimo jiné požadoval desítky milionů korun za to, že zajistí mírnější trest stavební společnosti Metrostav.

Soud obžalobu řeší od roku 2024. Sovák ohledně policejních odposlechů už dříve vysvětloval, že v nich jen vedl „kecy“ či se „chvástal“. Po celou dobu procesu si stěžoval na špatný zdravotní stav a žádal zastavení stíhání. Kvůli Sovákovu zdraví se jednání musela opakovaně odročovat na jiné termíny, od soudu jej také několikrát odvážel sanitní vůz.

Za ovlivnění rozsudků chtěl podle žaloby soudce Sovák 50 milionů. Soud odročili

Vinu odmítají i spoluobžalovaní Milan Bíba a Robert Plevač, kteří podle státního zástupce Sovákovi zprostředkovávali kontakt s Metrostavem. Zástupcům firmy údajně nabízeli, že za úplatu zajistí, aby Sovák zrušil stavební společnosti tříletý zákaz plnění veřejných zakázek, který soud nepravomocně uložil v korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Bíbova přítelkyně Charlotte Mulénová pak údajně pomáhala prát špinavé peníze. Arménskému podnikateli Gagiku Tonyanovi pak Sovák podle obžaloby zrušil nepravomocný šestiletý trest za vydírání, a to výměnou za obrazy.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Vlašský salát z Klatov obsahuje bakterii listeriózy. Dostal se do dalších měst

K-Classic - Vlašský salát

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla ve vlašském salátu, který vyrobila firma Maso West z Klatov, bakterie způsobující listeriózu. Inspektoři nařídili ihned stažení výrobku z...

3. října 2026  16:11

Při srážce sanitky s autem v Soběslavi se zranil řidič, pacient a záchranář

ilustrační snímek

V Soběslavi na Táborsku se v sobotu srazil sanitní vůz jihočeské záchranné služby a osobní automobil.

3. října 2026  16:06

Spolek blízký obraně se druží s Rusy pod sankcemi. Nemáme nic společného, tvrdí

Premium
Vedoucí Ruského domu v Praze Igor Girenko (uprostřed) na Dni slovanské...

Zaměstnanci ruské instituce, která je kvůli šíření kremelské propagandy pod sankcemi, se v Česku druží s českým Svazem bojovníků za svobodu. Ten nově spolupracuje s ministerstvem obrany. Rusové...

3. října 2026

První setkání? Přišel k nám Václav Havel Mikuláš, vzpomíná Jakub Landovský

Premium
Jakub Landovský

Většina lidí znala Václava Havla z televize, z knih a školních portrétů. Nynější vládní zmocněnec pro NATO Jakub Landovský ho znal zblízka, protože Havel se přátelil s jeho otcem hercem Pavlem...

3. října 2026

Zemřel bývalý soudce Sovák obžalovaný z korupce. Hrozilo mu až 12 let vězení

Bývalý soudce Zdeněk Sovák je obžalován ze zneužití pravomoci úřední osoby,...

Zemřel bývalý soudce pražského vrchního soudu Zdeněk Sovák (76), který čelil obžalobě z korupce a ovlivňování soudních jednání. Upozornil na to v sobotu server Seznam Zprávy, který informaci převzal...

3. října 2026  15:56

Za útokem na letišti v Lipsku je motorkář s kontakty na ruskou rozvědku, píšou média

Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...

Za nepovedeným dronovým útokem na německé letiště Lipsko/Halle stojí podle všeho ruský motorkář s lotyšským pasem. Podle deníků Telegraph a Welt am Sonntag je dotyčný úzce napojený na jednotku ruské...

3. října 2026  15:19

Kopilot z letu Flydubai měl v domovské zemi zákaz létání. Útočil sekerou

Letadlo společnosti FlyDubai s izraelskými cestujícími na palubě, které bylo...

Pilot, který se pokusil o havárii letu Flydubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat, uvádí zdroj agentury AP a zdroje deníku The Wall Street Journal (WSJ). Existovaly obavy, že muž...

3. října 2026  7:20,  aktualizováno  15:16

Jak z koncentračního tábora. Zara čelí kritice za kostým, připomíná oděvy vězňů

Dětský kostým od značky Zara vyvolal vlnu kritiky, podle mnohých připomíná oděv...

Španělský módní prodejce Zara ze svých webových stránek ve středu odstranil dětský halloweenský kostým. Šedo-modrý pruhovaný komplet podle mnohých připomínal oděv vězňů nacistického koncentračního...

3. října 2026  15:13

Ukončili jsme hysterické křičení bývalé vlády, řekl Macinka ke kladné reakci Rusů

Motoristé sobě se setkali s premiérem Babišem a ministryní financí Alenou...

Praha a Moskva podle ruské velvyslankyně v Česku Anny Ponomarevové zažívají opatrné signály změny ve vzájemné rétorice. Premiér Andrej Babiš však změnu přístupu k Rusům odmítá. Ministr zahraničí Petr...

3. října 2026  14:06,  aktualizováno  15:03

Známá Díra v centru? Do půl roku se tam bude parkovat, slibuje lídr Jednoho Ústí

Tomáš Vohryzka.

„Ústí nad Labem rozhodně není hnusné město. Je to město, o které se léta nikdo pořádně nestaral,“ říká Tomáš Vohryzka, lídr Jednoho Ústí a jeho kandidát na primátora v nadcházejících komunálních...

3. října 2026  14:47

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Masivní údery na Kyjev pokračují. Rusko vyzvalo cizince, aby město opustili

Sledujeme online
Ruské drony zasáhly Jižní most v Kyjevě, metro i povrchová doprava přes něj...

Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Tamější ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i nadále podnikat masivní údery, které označilo...

3. října 2026  9:12,  aktualizováno  14:43

Brutální útok v Teplicích. Napadený musel na operaci, policie obvinila mladistvé

ilustrační snímek

Až téměř po roce padla obvinění v případu bitky, která se odehrála loni v listopadu před restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici v Teplicích. Na místě tehdy došlo k hromadnému...

3. října 2026  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.