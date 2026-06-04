Scheinost se podle úřadu zasloužil o rozvoj kriminologie jako samostatné vědní disciplíny v Česku. Kriminologii také vyučoval na vysokých školách a stal se autorem několika odborných knih.
V IKSP působil Scheinost od roku 1990 a v letech 2000 až 2020 institut vedl. I po odchodu z vedoucí funkce v IKSP dál působil. „Ve své výzkumné činnosti dlouhodobě pokrýval celou řadu témat, zejména organizovaný zločin, trestnou činnost cizinců či vývojové trendy kriminality,“ uvedlo ministerstvo.
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Stal se také prvním předsedou České kriminologické společnosti, založené v roce 2012. Za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru kriminologie získal v roce 2015 Cenu ministra spravedlnosti.
Veřejnost se s Miroslavem Scheinostem bude moci podle ministerstva rozloučit 10. června od 14:15 v Krematoriu Motol.