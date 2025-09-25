Smršť dětí s otravou. Dřív pily, teď berou léky a jiné drogy, říká lékař

Až na jednu výjimku spolu případy nesouvisely. Podle lékaře se děti nadopovaly různými léky, například Rivotrilem na úzkost a epilepsii či léky s látkou paracetamol na bolest a horečku, nebo jinými omamnými a psychotropními látkami.
Převažovaly THC (hlavní omamná látka v konopí), HHC (polosyntetický kanabinoid podobný THC) či kratom, což je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, která působí stimulačně i tlumivě a může vyvolat epileptický záchvat.
„Několik dětí zkombinovalo více látek. Například dva čtrnáctiletí školáci, které přivezla sanitka v pondělí dopoledne kvůli malátnosti a dechovým potížím, přiznali, že si společně vzali Rivotril. Vyšetření krve to potvrdilo. U obou se navíc prokázalo také HHC a THC,“ popisuje primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice Jan Boženský.
Laboratoř upozorňuje na zvýšený výskyt syntetických kanabinoidů – módní drogy známé pod názvem spice. Jde o směs chemických látek nastříkaných na sušené byliny.