Šlo o terapii, nehladil jsem ji. Psychiatr odmítl obžalobu ze sexuálního chování

Obžaloba tvrdí, že Smolík v dubnu a květnu 2020 při psychiatrickém sezení ve své ordinaci používal vůči tehdy jedenadvacetileté pacientce postupy, kterými se chtěl sexuálně uspokojit. Vytvářel přitom dojem, že jde o terapeutické metody.
Nejprve ji hladil přes oblečení, později ji přiměl obnažit horní polovinu těla a sahal jí na prsa, přičemž komentoval jejich vzhled. Přiměl ji také k tomu, aby si klekla na zem a po ordinaci ho vozila na zádech. Když se opřela o křeslo, údajně jí vylezl na ramena a otíral se o ni penisem.
Sedmasedmdesátiletý Smolík se cítí nevinen. U soudu uvedl, že při určování diagnózy provedl s pacientkou dotykový test. Dotyky podle něj ale byly pulzní a krátké, nejedná se o hlazení. „Nevznikl žádný tělesný kontakt, který by mohl být posouzen jako sexuální,“ prohlásil.
Také takzvaná pozice na všech čtyřech, do které ženu směřoval, se podle něj používá jako stabilizační poloha v terapiích. Při léčbě také dochází k překračování komfortní zóny.
Mladá žena trpěla podle Smolíka disociativní poruchou. Mezi její projevy patří například zkreslené vnímání. Pacienti tak mohou měnit interpretaci minulých zážitků nebo zkresleně vnímat realitu. Psychiatr hovořil i o vzpomínkovém klamu. „Nejde o vědomu lež,“ uvedl. Prohlásil také, že má psychiatrickou praxi již 50 let a nikdy nečelil podobnému nařčení.
Pražský psychiatr čelí obžalobě za sexuální nátlak vůči pacientce. Vinu odmítá
Pacientka Smolíka vyhledala, aby jí pomohl s dlouhodobými úzkostmi a depresemi. Po incidentu měla podle znalce sebevražedné myšlenky, byla déle než měsíc hospitalizovaná na psychiatrii a zhoršila se u ní porucha přizpůsobení. Žena mimo jiné uvedla, že má noční můry a při kontaktu se staršími muži pociťuje panickou potřebu chránit se a zakrývat si tělo.
Použil jsem metodu Pesso Boyden, uvedl Smolík
Ženu chce soud vyslechnout při dalším jednání. Její zmocněnkyně Lucie Hrdá požádala předsedu trestního senátu Lukáše Svrčka, aby na její výpověď vyloučil ze soudní síně veřejnost.
Státní zástupce kvalifikoval Smolíkovo počínání podle starého znění trestního zákoníku jako sexuální nátlak, za nějž bylo možné uložit čtyři měsíce až šest let vězení. Pro psychiatra žádal podmíněný trest a zákaz činnosti. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 ale mínila, že skutek naplňuje znaky nového trestného činu sexuálního útoku.
Po vyslechnutí znalce z oboru psychiatrie navíc dospěla k předběžnému názoru, že pacientka mohla utrpět těžkou újmu na zdraví, čímž by se příslušným k projednání věci stal soud vyššího stupně. Obrátila se kvůli tomu na vrchní soud, který jí dal za pravdu.
Smolík již dříve u soudu zdůrazňoval, že pro psychiatrické vyšetření je zapotřebí provést i vyšetření somatické, tedy zjistit celkový zdravotní stav pacienta. Sdělil, že použil metodu Pesso Boyden, která slouží ke zmírňování následků nepříznivých vývojových zkušeností člověka na jeho dospělý život a její součástí jsou i tělově kontaktní postupy.