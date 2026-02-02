Dopustil se sexuálního nátlaku, řekl soud o psychiatrovi. Uložil mu půl roku vězení

Autor: ,
  15:02
Pražský městský soud uložil psychiatrovi Petru Smolíkovi za nevhodné sexuální chování vůči pacientce šestiměsíční trest vězení. Muž také nebude smět pět let vykonávat činnost a musí ženě uhradit náhradu škody a újmy ve výši 618 tisíc korun s úroky. Podle trestního senátu vedeného soudcem Lubošem Svrčkem se dopustil sexuálního nátlaku. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Muž od počátku vinu odmítá.
Psychiatr Petr Smolík, kterého obžaloba viní z nevhodného sexuálního chování...

Psychiatr Petr Smolík, kterého obžaloba viní z nevhodného sexuálního chování vůči pacientce. (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Psychiatr Petr Smolík, kterého obžaloba viní z nevhodného sexuálního chování...
Psychiatr Petr Smolík, kterého obžaloba viní z nevhodného sexuálního chování...
Městský soud v Praze začal řešit případ psychiatra Petra Smolíka, kterého...
Městský soud v Praze začal řešit případ psychiatra Petra Smolíka, kterého...
10 fotografií

Soud podle Svrčka stejně jako v dalších podobných případech musel vycházet zejména z výpovědí lékaře a pacientky. Dospěl k závěru, že je psychiatr vinen. „Nemáme důvod nevěřit paní poškozené,“ uvedl soudce.

Žena podle něj vypovídala důvěryhodně a logicky. Naopak Smolík podle soudce nejprve vše popíral, ale nakonec po konfrontaci s nahrávkou některé zvláštní praktiky přiznal.

Šlo o terapii, nehladil jsem ji. Psychiatr odmítl obžalobu ze sexuálního chování

Žena podle soudu přišla za lékařem kvůli depresím způsobeným předchozím týráním a on ji zneužil. Když nahlásila, k čemu v ordinaci došlo, snažil se z ní udělat blázna. „Nás se pak odbornými termíny snažil přesvědčit, že tomu tak nebylo,“ uvedl Svrček.

Soud nevyhodnotil lékařovo jednání jako trestný čin sexuální útok, přestože ženě způsobil značnou újmu. Vycházel totiž podle Svrčka z trestního zákoníku platného v době spáchání. Po novelizaci nebyla úprava pro muže příznivější. Následek, který lékař ženě způsobil, pak podle soudce byla zásadní přitěžující okolnost. Nevyhověl proto návrhu státní zástupkyně, aby muži uložil podmíněný trest.

Obžaloba tvrdí, že Smolík v dubnu a květnu 2020 při psychiatrickém sezení ve své ordinaci používal vůči tehdy jednadvacetileté pacientce postupy, kterými se chtěl sexuálně uspokojit. Vytvářel přitom dojem, že jde o terapeutické metody. Nejprve ji hladil přes oblečení, později ji přiměl obnažit horní polovinu těla a sahal jí na prsa, přičemž komentoval jejich vzhled. Přiměl ji také k tomu, aby si klekla na zem a po ordinaci ho vozila na zádech. Když se opřela o křeslo, údajně jí vylezl na ramena a otíral se o ni penisem.

Pražský psychiatr čelí obžalobě za sexuální nátlak vůči pacientce. Vinu odmítá

Sedmasedmdesátiletý Smolík i v závěrečné řeči trval na své nevině. „Stojím tu jako lékař obviněný z bizarního sexuálního útoku bez jakýchkoli důkazů, bez toho, abychom se dozvěděli, co se stalo,“ prohlásil. Jeho advokáti v závěrečné řeči žádali, aby byl lékař zproštěn obžaloby.

Smolík již dříve u soudu zdůrazňoval, že pro psychiatrické vyšetření je zapotřebí provést i vyšetření somatické, tedy zjistit celkový zdravotní stav pacienta. Sdělil, že použil metodu Pesso Boyden, která slouží ke zmírňování následků nepříznivých vývojových zkušeností člověka na jeho dospělý život a její součástí jsou i tělově kontaktní postupy.

6. ledna 2026

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: Lékař, Věznice

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Majitel psa před soud nemusí. Pokousané ženě vyplatil odškodné a uhradil léčbu

ilustrační snímek

Státní zástupce podmíněně zastavil trestní stíhání majitele psa, jehož volně pobíhající zvíře pokousalo ženu v lokalitě Bílé stráně u Litoměřic. Majitel poškozené vyplatil odškodné a uhradil náklady...

2. února 2026  15:33

Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

Aktualizujeme
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

„Já řídím vládu a tvrdě jí řídím,“ rozesmál premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše dotaz jednoho z novinářů, zda vládu řídí on, nebo šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr...

2. února 2026  15:29

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...

2. února 2026  11:51,  aktualizováno  15:17

To obočí sis nechala, že? Ďábel opět nosí Pradu a hrdinka Meryl Streepové se vdala

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2

Producenti zveřejnili trailer filmu Ďábel nosí Pradu 2, který po dvaceti letech vrací na plátno původní hlavní postavy komedie ze světa módy. Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a...

2. února 2026  15:15

Postižení nedokládá jen průkaz, zastal se ombudsman invalidy kvůli parkování

Ombudsman Stanislav Křeček

Muž, který se pohybuje za pomoci francouzských holí, nedostal v Kralupech nad Vltavou vyhrazené parkovací místo. Zasáhnout proto musel veřejný ochránce práv. Podle ombudsmana se město dopustilo...

2. února 2026  15:07

Zima potrvá ještě šest týdnů, předpověděl na Hromnice svišť Phil

Svišť Phil v americkém Punxsutawney opět předpovídal, jak dlouho ještě potrvá...

Svišť Phil, který se podle legendy probouzí ze zimního spánku, v americkém Punxsutawney v pondělí předpověděl, že zima potrvá ještě šest týdnů. Pokud Phil spatří svůj stín, bude ještě šest týdnů...

2. února 2026  15:05

Auta proměnila běžkařskou stopu v oraniště. Pak řidiči udělali nevídanou věc

Sobotní incident z Polevského vrchu řeší policisté. (31. ledna 2026)

Zničenou stopou a rizikem pro lyžaře skončila jízda tří aut po běžkařské trati. Sobotní incident z Polevského vrchu na Českolipsku řeší policisté. Řidiči, kteří trasu v noci poničili, následně...

2. února 2026  15:04

Dopustil se sexuálního nátlaku, řekl soud o psychiatrovi. Uložil mu půl roku vězení

Psychiatr Petr Smolík, kterého obžaloba viní z nevhodného sexuálního chování...

Pražský městský soud uložil psychiatrovi Petru Smolíkovi za nevhodné sexuální chování vůči pacientce šestiměsíční trest vězení. Muž také nebude smět pět let vykonávat činnost a musí ženě uhradit...

2. února 2026  15:02

Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Vláda schválila mandát pro premiéra Andreje Babiš na summit Evropské unie, který se uskuteční 12. února. „Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi,“ řekl Babiš po jednání...

2. února 2026  5:55,  aktualizováno  14:54

Pořád jste manželé, mohou se v Polsku dozvědět rozvedení kvůli zmatku v justici

ilustrační snímek

Tisíce lidí v Polsku, kteří se domnívají, že jsou už několik let rozvedení, se mohou dozvědět, že podle práva jsou stále svoji. Zmatek je následkem bitvy o justiční reformy zavedené za předchozí...

2. února 2026  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Matku jim vzal covid, otce nehoda. Malí sourozenci zůstali sami, pomáhá celá obec

Obec Damníkov vypsala pro osiřelé děti veřejnou sbírku. (2. února 2026)

Před pěti lety jim zemřela maminka na covid a teď je to přesně týden, co děti Anička a Vítek z Damníkova na Orlickoústecku přišly po tragické dopravní nehodě u Svitav o tatínka. Mezi lidmi, a nejen...

2. února 2026  14:36

Papež by mohl navštívit Česko v roce 2028 nebo 2029, řekl nový pražský arcibiskup

Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (2. února 2026)

Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl chce do úřadu přinést otevřenost, jeho cílem je jednat s každým. Lidé jsou podle něj uzavření v bublinách. Na tiskové konferenci také řekl, že papež Lev XIV....

2. února 2026  13:25,  aktualizováno  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.