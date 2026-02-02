Soud podle Svrčka stejně jako v dalších podobných případech musel vycházet zejména z výpovědí lékaře a pacientky. Dospěl k závěru, že je psychiatr vinen. „Nemáme důvod nevěřit paní poškozené,“ uvedl soudce.
Žena podle něj vypovídala důvěryhodně a logicky. Naopak Smolík podle soudce nejprve vše popíral, ale nakonec po konfrontaci s nahrávkou některé zvláštní praktiky přiznal.
Žena podle soudu přišla za lékařem kvůli depresím způsobeným předchozím týráním a on ji zneužil. Když nahlásila, k čemu v ordinaci došlo, snažil se z ní udělat blázna. „Nás se pak odbornými termíny snažil přesvědčit, že tomu tak nebylo,“ uvedl Svrček.
Soud nevyhodnotil lékařovo jednání jako trestný čin sexuální útok, přestože ženě způsobil značnou újmu. Vycházel totiž podle Svrčka z trestního zákoníku platného v době spáchání. Po novelizaci nebyla úprava pro muže příznivější. Následek, který lékař ženě způsobil, pak podle soudce byla zásadní přitěžující okolnost. Nevyhověl proto návrhu státní zástupkyně, aby muži uložil podmíněný trest.
Obžaloba tvrdí, že Smolík v dubnu a květnu 2020 při psychiatrickém sezení ve své ordinaci používal vůči tehdy jednadvacetileté pacientce postupy, kterými se chtěl sexuálně uspokojit. Vytvářel přitom dojem, že jde o terapeutické metody. Nejprve ji hladil přes oblečení, později ji přiměl obnažit horní polovinu těla a sahal jí na prsa, přičemž komentoval jejich vzhled. Přiměl ji také k tomu, aby si klekla na zem a po ordinaci ho vozila na zádech. Když se opřela o křeslo, údajně jí vylezl na ramena a otíral se o ni penisem.
Sedmasedmdesátiletý Smolík i v závěrečné řeči trval na své nevině. „Stojím tu jako lékař obviněný z bizarního sexuálního útoku bez jakýchkoli důkazů, bez toho, abychom se dozvěděli, co se stalo,“ prohlásil. Jeho advokáti v závěrečné řeči žádali, aby byl lékař zproštěn obžaloby.
Smolík již dříve u soudu zdůrazňoval, že pro psychiatrické vyšetření je zapotřebí provést i vyšetření somatické, tedy zjistit celkový zdravotní stav pacienta. Sdělil, že použil metodu Pesso Boyden, která slouží ke zmírňování následků nepříznivých vývojových zkušeností člověka na jeho dospělý život a její součástí jsou i tělově kontaktní postupy.
6. ledna 2026