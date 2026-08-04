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Koncentrace jedovatého ozonu v Česku: smogová situace platí ve třech krajích

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  17:35
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Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v úterý vyhlásil pro celý Ústecký, Středočeský kraj i pro Prahu smogovou situaci kvůli vysoké koncentraci troposférického, tedy přízemního, ozonu. Zejména seniory a děti vyzval k opatrnosti při fyzické námaze venku.

Důvodem je překročení prahové hodnoty 180 mikrogramů na metr krychlový alespoň na jedné z měřících stanic.

Výstraha ČHMÚ platí jak pro Prahu, tak pro celý Ústecký i Středočeský kraj. Varování úřadu platí do odvolání.

Poprvé v historii měření teplota na Moravě překročila 40 °C. Rekordy padají i jinde

ČHMÚ lidem doporučuje, aby se zejména v odpoledních hodinách vyhnuli zvýšené fyzické zátěži venku, jež vede ke zvýšené frekvenci dýchání. „Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti,“ napsal úřad. Při vyšší koncentraci a delším působení ozonu mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi.

Smogová situace se pro ozon vyhlašuje tehdy, když hodinová koncentrace překročí hranici 180 mikrogramů na metr krychlový. Její překročení se podle předpovědi očekává i v další hodině. Vyšší varovná hranice činí 240 mikrogramů na metr krychlový.

Přízemní ozon vzniká především za horkého počasí vlivem UV paprsků na oxidy dusíku a uhlovodíky v ovzduší.

Smog, některá onemocnění i riziko požárů. Česko trápí komplikace související s vedry

Úřad v souvislosti s vysokými teplotami již od rána varuje také před rizikem požárů i silných bouřek. Všechny meteorologické stanice na území České republiky v úterý totiž překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen.

Například teplota ve Strážnici na Hodonínsku v úterý dosáhla podle ČHMÚ hodnoty 40,3 stupně Celsia. Poprvé na Moravě tak překročila od začátku měření 40 stupňů.

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