Babiš mluvil o „hodné Stb“, prohlásil Lipavský. Nebyl agent, hádal se Vondráček

„Je třeba se podívat, co je v archivech StB, tam jsou košaté záznamy agenta Bureše,“ řekl ministr Lipavský. Ten dále dodal, že šlo o pouhou dohodu a politikaření procesu, což ovšem Slovensko odmítá. „Slovenský ministr vnitra se domluvil s nejsilnější stranou v Česku a jejím předsedu, to je celé. Ty vazby jsou tam evidentní,“ dodal. Podle Lipavského neznamenají diplomatické vztahy se Slovenskem nasazení klapek na oči.

Sám Babiš k tomu předtím uvedl, že nikdy nepochyboval, že spor vyhraje. „Proto jsem řekl, že se budu soudit klidně do konce života. Nikdy jsem s StB nespolupracoval, neexistuje ani nemůže existovat jediný důkaz, který by dokazoval něco jiného, a proto jsem i čtyřikrát vyhrál soud,“ řekl.

Slovenské ministerstvo vnitra uzavření smíru zdůvodnilo dvěma právními analýzami a také tím, že prý existuje vysoké riziko jeho prohry ve sporu. Ministerstvo podotklo, že v takovém případě by Babiš mohl dodatečně uplatňovat vysoké finanční nároky na náhradu škody.

„Kdyby bylo tolik důkazů, byl by Ústav paměti národa žalující a uspěl by. Ale Andrej Babiš vyhrál všechny soudy,“ reagoval Vondráček. Slovenská instituce Ústav paměti národa údajně o smíru nevěděla. „Nechápu, proč se vyjadřují, když Ústav nechtěl být součástí sporu. Jde tu o soud, důkazní břemena. To nejsou dojmy,“ dodal Vondráček.

Andrej Babiš na tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO. (10. října 2024)

Lipavský uvedl, že si našel všechny záznamy a jde o spoustu dokumentů. Uvědomuje si ale, že současný smír brání jakýmkoliv dalším soudním sporům. „Měl diplomatický pas, když zbytek národa byl zavřený za plotem,“ řekl Lipavský a dodal, že pravdu se dnes již nedozvíme.

Vondráček opáčil, že záznamy samozřejmě existují, ale nebylo prokázáno, že by byl Babiš agentem. Podle něj bylo běžné, aby zaměstnanci zahraničního obchodu museli po každé cestě vypovídat. „Andrej Babiš se soudil dvanáct let, má se soudit dalších dvanáct let, do 82 let,“ ptal se Vondráček a vypočetl, kolik stovek tisíc euro soud stál. „Za této situace je smír symbolem racionálního uvažování,“ dodal.

„Na vzájemných vztazích se Slovenskem pracuji tři roky. Máme sice na některé věci rozdílné pohledy, ale je přestřelené, aby se soudní spor s Babišem označoval za vzájemnou krizi,“ reagoval ministr Lipavský. Podle něj se se svým protějškem schází pravidelně. Slovenská strana ovšem vnímá negativně zrušení mezivládních konzultací. Ty se zatím neobnoví zejména vzhledem k bezpečnostním názorům, například krokům při podpoře Ukrajiny.

Lipavský také připomněl Babišův výstup v pořadu Show Jana Krause z roku 2011. Tehdy mluvil o StB, se kterou přišel do styku během jeho působení v Maroku v rámci Podniku zahraničního obchodu ve firmě Petrimex. „Sám to v televizním pořadu řekl. Mluvil o té hodné StB,“ uvedl Lipavský.

Vondráček opáčil: „Vy jste z té hodné party, co nešíří dezinformace. Tak to nedělejte tady v přímém přenosu. Mně to dokonce říkají novináři. Podívejte se na ten pořad ještě jednou. Dvakrát tam řekl, že nebyl agent. Ať se na místě propadnu,“ apeloval na Lipavského.

Zrušení konzultací se Slovenskem

„Zrušení konzultací bylo hloupé gesto,“ myslí si Vondráček. „S Ukrajinou si sedli dvakrát, se svým nejbližším sousedem ne,“ reagoval na vztah obou zemí Vondráček, který si myslí, že vztahy obou zemí je třeba stabilizovat.

„Je krátkozraké při rozdílných názorech na jednu otázku se takto chovat,“ dodal. Řekl, že je třeba vnímat i jiné názory, kvůli kterým není možné se rozkmotřit. „Je to aktivistická politika, která se nám tady rozmáhá. Jsme Češi, máme jiné zájmy. Pokud jsou země hned vedle Ukrajiny, mohou to vnímat jinak,“ upřesnil Vondráček a Lipavskému vytkl, že chápe realitu jinak a podsouvá své názory.

„Pokud někdo hájí bezpečnost Česka, jsem to já. Putinova agrese je jednoznačná a Česko se k tomu postavilo,“ reagoval Lipavský. „Naučme se v zahraniční politice respektovat druhé,“ oponoval Vondráček.

„Do sousedských vztahů projektujeme konflikt na Ukrajině. My si to máme vyříkat mezi sebou,“ dodal. Lipavský následně zkritizoval cestu šéfa OSN na konferenci BRICS. „Zeptáme se jej, jestli to bylo vhodné, když je na Vladimíra Putina vydán zatykač,“ řekl ministr a dodal, že se mu nedostalo vysvětlení cesty. Podle něj byla zbytečná.

„Guterres tam jel a řekl Putinovi, že speciální vojenská operace je špatně. Že porušuje mezinárodní právo. Nevzkázal to přes někoho, ale jel tam osobně,“ oponoval Vondráček. Ten zmínil i právo veta, které Rusko má a možné důvody jednání šéfa OSN a jeho osobní účasti v Kazani.

Severokorejci na Ukrajině

Lipavský hovořil i o současných snahách ukončení války na Ukrajině. To je podle ministra ale v nedohlednu. „Severokorejští vojáci nasazení v Evropě, to je velmi závažné,“ řekl a reagoval tak na posílení sil Ruska. Vondráček s hodnocením situace chce počkat. Vondráček i Lipavský si myslí, že situace může znamenat eskalaci konfliktu i vzhledem k síle armády Pchjongjangu.

Výraznou změnou směřování konfliktu vnímají oba po volbách v USA. „Pokud bude zvolena Kamala Harris, bude spíš válka udržována. S Trumpem bude zásadní změna,“ řekl Vondráček. „Nevěřím na jednodenní scénář, jak to Trump ukazuje na svých shromážděních,“ řekl Lipavský a reagoval tak na slova Trumpa, který řekl, že by válku ukončil během 24 hodin.

„Najděme spravedlivé řešení pro Ukrajinu. Záleží ale na tom, jestli si strany sednou ke stolu. Rozhodnou o osudu těch, kteří tam žijí. Země je ve velmi špatném stavu a my v Evropě to nemůžeme řešit jen tím, že budeme sypat peníze,“ myslí si Vondráček.

Lipavský si myslí, že pokud Ukrajina padne, budou následovat další země. „Putin mluvil i o Praze,“ řekl Lipavský. Ten dodal, že jsou různá řešení a mezifáze. „Reálně si Rusko věří, že Ukrajinu dokáže zlomit a my musíme nacházet vůli Ukrajinu bránit,“ dodal.