Směnárník uložil za 15 let 90 miliard korun, původ z Ruska policie neprokázala

Policie loni věc odložila. iRozhlasu skutečnost potvrdily dva zdroje obeznámené s finančním i policejním vyšetřováním.



Podle zjištění serveru muž nosil peníze do pobočky Raiffeisenbank v centru Prahy a úřady mají jeho hotovostní vklady dohledané od roku 2006 do roku 2020. „Celkově je zadokumentována částka 89 miliard korun,“ cituje server svůj zdroj. Vyšetřovatelé jsou ale podle něj přesvědčeni o tom, že by skutečná částka, kterou majitel účtu do banky nanosil, mohla být daleko vyšší.

Podle zjištění serveru se banka na původ peněz muže opakovaně ptala. Směnárník podle zdrojů blízkých vyšetřování reagoval čestným prohlášením, že zná české zákony proti praní špinavých peněz a nic takového nedělá. Následně uváděl, že jsou to půjčky jiných směnárníků nebo obraty z jiných směnáren.

Názvy ale původně odmítl sdělit, zdůvodnil to obavami o vlastní bezpečnost, proto Raiffeisenbank o transakcích informovala Finanční analytický úřad (FAÚ). Jeho pracovníci podle Radiožurnálu vypočítali z dokladů banky, že muž například jen za jedno čtvrtletí roku 2014 "protočil“ v bance šest miliard korun.



„Velmi pravděpodobně byl původ peněz v Rusku a dolary se tam zase po směně s největší pravděpodobností vracely,“ řekl Radiožurnálu jeden ze zdrojů.

Mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká případ nechtěla kvůli bankovnímu tajemství a spolupráci s úřady komentovat. Podle ní ale banka u velkých vkladů původ peněz detailně zkoumá. Případ nyní prověřuje i Česká národní banka. Její mluvčí věc podle Radiožurnálu odmítla s odkazem na povinnost mlčenlivosti jakkoliv komentovat.

Spojení s Ruskem

Podle zdrojů Radiožurnálu podnikatel jako původ peněz nakonec označil dvě směnárny poblíž Václavského náměstí v Praze, které jsou podle veřejně dostupných informací v obchodním rejstříku v rukách ruských vlastníků.



Server uvedl, že kriminalisté se o ústeckého podnikatele zajímali už před třemi lety, kdy prověřovali případ směnárnice z Děčínska, která postupně přinesla do bank za čtyři roky zhruba 12 miliard korun v hotovosti a nakonec se zastřelila. I ona velké částky vysvětlovala výnosy ze sítě směnáren, kterou jako zaměstnankyně jejich provozovatele řídila.

Ani v jejím případě policisté neprokázali nelegální původ peněz a kauzu loni odložili. Během prověřování jejího případu policisté přišli na to, že ústecký směnárník vkládá na bankovní konto ještě větší sumy, doplnil Radiožurnál.