Případ zastřelené „miliardářky“ policie odložila. Žena protočila 12 miliard

„Věc byla odložena, neboť nebylo zjištěno, že by finanční prostředky, které byly ve věci směňovány, pocházely z trestné činnosti, tedy že by docházelo k legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ uvedl v úterý pro server iRozhlas státní zástupce z Děčína Jan Fuchs.

Celou záležitost policie vyšetřovala od září 2017, kdy bylo nalezeno tělo ženy, která na severu Čech pracovala jako vedoucí sítě směnáren. Jejím úkolem bylo vozit peníze do bank, ukládat je na firemní účet, popřípadě je směnit a část peněz vozit zpět do směnáren na výměnu.

Na případu poslední tři roky pracovali detektivové z NCOZ (Národní centrála proti organizovaného zločinu). Vyšetřovali podezření z praní špinavých peněz. Přestože se podařilo odhalit řetězec lidí, kteří peníze směňovali, původní zdroj se vypátrat nepodařilo, a tak byl celý případ odložen.

Samotné úmrtí podezřelé ženy, policie uzavřela s tím, že šlo o sebevraždu. Žena byla nalezena 7. září na lesní cestě v bílé octavii. „Byl jsem na místě. Nenašli jsme vůbec nic, co by nasvědčovalo, že by tam mohlo být násilí ze strany druhého člověka,“ řekl tehdy šéf krajského odboru obecné kriminality Martin Charvát.

V souvislosti s případem policie vyšetřovala i bývalé severočeské politiky Roberta Šatníka a Bronislava Schwarze, kteří spoluvlastnili firmu, pro kterou Zuzana K. pracovala.