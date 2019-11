Šmejdi na telefonu. Televizní pořady obírají seniory o tisíce korun

Během pár minut mohou přijít o tisíce korun, aniž za ně cokoli dostanou. Odborníci to označují za nekalou praktiku. „Abyste neřekli, já vám udělám definitivně poslední nabídku, jo? Já vám dám rovných kulatých krásných pět tisíc. Buď teď hodně rychle vezmete do ruky telefon, abyste se zapojili do hry či posílili pozici, anebo se můžete dívat na to, jak se na obrazovce za malou chvíli objeví správné odpovědi,“ láká moderátorka televizní soutěže diváky, aby volali do studia a docela jednoduše zkusili vyhrát peníze – stačí uhádnout tajenku nebo najít pár rozdílů mezi obrázky.