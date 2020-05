Zákon proti šmejdům je bezzubý. Okrádání seniorů nezastaví

„Tady mi to podepište, nebojte, je to jen protokol o kontrole,“ zní oblíbená věta energetických šmejdů poté, co zazvoní u dveří nicnetušícího seniora. Klient však většinou místo protokolu o kontrole podepíše novou nevýhodnou smlouvu na dodávky energií či přihlášku do energetické soutěže. Po prodeji hrnců na předváděcích akcích, kde už tolik ani starší lidé nenaletí, se neseriózní podnikatelé přeorientovali na smlouvy na odběr energií.