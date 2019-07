Byznys s bolestí. Na internetu bují propracovaný podvod se „zázračnými“ léky

Ohlasy zákazníků Marie: „Bohužel jsem také naletěla s objednávkou na přípravek na bolesti kloubů. Komunikace nebyla možná, tak jsem do 24 hodin objednávku zrušila, protože slíbili, že se ozvou, ale nic se nedělo a třetí den mi přišlo oznámení, že byla objednávka zaslána. Na další e-maily nereagují, jen poznámka, že pokud zboží nepřijmu, budu muset vrátit poštovné a balné.“ Roman Kaucký (Rudník u Vrchlabí): „Objednal jsem si ortézu s magnety a zaplatil 1 880 korun. První šok byl, když jsem ortézu rozbalil – je úplně jiná než na reklamních fotografiích a dokonce i na krabičce. Další podivností je, že jsem do dnešního dne po několika urgencích e-mailem nedostal fakturu (vyjádření ze včerejšího dne: nejsme plátci DPH, proto faktury nevystavujeme). Pro reklamace je určena nějaká adresa Chlodna 64, Varšava, přitom místo odeslání má v Českém Těšíně. Takže tato zlodějská firma to má moc dobře vymyšlené.“

Marie (Děčín): „Jelikož mne též bolí klouby, tak jsem si objednala přípravek Articulato na dva měsíce, pak mi psali, že musím pokračovat, aby to mělo smysl, další dávkou, poslali mi jiný Noselavit optimum a opět mi nabízeli mazání na klouby, stále to cenově navyšují, jsem důchodkyně, za ty dvě objednávky jsem zaplatila okolo 6 000 Kč. Na další již nereaguji, též jsem si to uvědomila, že je to asi podvod.“

Branislav: „Flexa Plus (kapsle proti bolesti) je podvod, měl jsem dvě balení, bez účinku.“

Jiřina: „Ani já jsem nezaznamenala (po užití Flexa Plusu) úlevu ani zlepšení hybnosti. Využila jsem celé balení, jinak bych účinek nemohla ověřit – co tedy mám vrátit a hlavně kam?“