Smartwings vrátí do provozu havarované letadlo, až dostane náhradní díl

7:05 , aktualizováno 7:05

Společnost Smartwings vrátí do provozu jedno z havarovaných letadel zpět do vzduchu, až firma dodá příslušný náhradní díl. Provoz dopravce to neovlivní. Druhý stroj je už v provozu. Letadla se střetla v pátek při pojíždění po dráze Letiště Václava Havla v Praze. Nikomu z cestujících se nic nestalo.