Letadlo, které mělo odvézt Čechy z Jordánska, se vrátilo prázdné. Lidé uvízli na hranici
Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho
Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...
„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal
Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...
Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity
Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...
Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou
Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...
První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách
První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.
Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář
Vše nasvědčovalo tomu, že už tento pátek legendární brněnský hudební klub Melodka v klidu odpálí svou novou éru v Pisárkách v lokalitě „na Střeláku“. Dva dny před otevřením však začal tyto plány...
Senátoři jednají o pomoci Čechům na Blízkém východě. Vystoupil i Macinka
Senátoři v závěru středeční schůze jednají o pomoci českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. V Senátu k tomuto bodu vystoupil také vicepremiér a ministr zahraničních...
Letadlo, které stát poslal pro Čechy v Jordánsku, se vrátilo zpět, protože cestující uvízli na hranici, uvedly Smartwings. Podle ministerstva zahraničí poletí ve čtvrtek.
Koalice chce přidat 800 milionů korun na sport, opozice 21 miliard na obranu
Přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu projednávají poslanci. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se domluvila na čtyřech návrzích. Největší změna se týká sportu, koalice chce přidat Národní...
Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami
Žďárský odbor dopravy skartuje 1580 kusů registračních značek aut a jiných vozidel, které má v depozitu déle než tři roky. Možnost skartace se týkala zhruba 1800 značek, u 220 lidé včas požádali o...
Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova
Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...
Na obraně končí šéf auditu. Měl spory s Bursíkovou Jacques
Na ministerstvu obrany končí po zhruba třech letech ředitel odboru interního auditu a inspekce Josef Sklenička. Podle serveru Seznam Zprávy odchází na vlastní žádost ke konci března po sporu s...
Nejstrašnější vrazi, které dopadl a usvědčil. O kom bude Metoda Markovič 3?
Po dvou úspěšných seriálech o kanibalu Hojerovi a spartakiádním vrahovi Strakovi se chystá třetí řada krimisérie Metoda Markovič. Filmaři zatím tají, koho by se pokračování mělo týkat. Vyšetřovatel...
OBRAZEM: Paralyzovaný Hormuz. Provoz v tepně živící svět ropou ustrnul
Hormuzský průliv, klíčová tepna pro přepravu pětiny světové ropy a třetinu LNG, čelí paralýze. Kvůli bojům utlumují přepravci provoz. Alternativní ropovody případný výpadek nedokážou nahradit a světu...
Sánchez vrací úder Trumpovi: Zahráváte si, nevíte, co útok na Írán způsobí
Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá ale na dodržování mezinárodního práva, řekl španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil útoky Íránu na okolní země....
Turek má nejnižší stupeň prověrky. Splnil, že je plnoletý a dosud bez trestu
Vládní zmocněnec Filip Turek získal bezpečnostní prověrku na stupeň vyhrazené. Jde o nejnižší oprávnění pro přístup k utajovaným informacím, které dostane každý, kdo je plnoletý a bezúhonný....
Řidiče u odstaveného neosvětleného auta smetla dodávka, na místě zemřel
Při nehodě tří aut zemřel ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii vyšetřuje...