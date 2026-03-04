Letadlo, které mělo odvézt Čechy z Jordánska, se vrátilo prázdné. Lidé uvízli na hranici

  17:07
Letadlo, které stát poslal pro Čechy v Jordánsku, se vrátilo zpět, protože cestující uvízli na hranici, uvedly Smartwings. Podle ministerstva zahraničí poletí ve čtvrtek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

4. března 2026  17:11

Senátoři jednají o pomoci Čechům na Blízkém východě. Vystoupil i Macinka

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Senátoři v závěru středeční schůze jednají o pomoci českým občanům, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli konfliktu v regionu. V Senátu k tomuto bodu vystoupil také vicepremiér a ministr zahraničních...

4. března 2026  15:04,  aktualizováno  17:09

Koalice chce přidat 800 milionů korun na sport, opozice 21 miliard na obranu

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš a exministryně obrany Jana Černochová z ODS...

Přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu projednávají poslanci. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se domluvila na čtyřech návrzích. Největší změna se týká sportu, koalice chce přidat Národní...

4. března 2026  5:45,  aktualizováno  17:05

Úředníci skartují stovky registračních značek, stříhají je ručně pákovými nůžkami

Pracovník odboru dopravy Městského úřadu ve Ždáru nad Sázavou Aleš Kališ...

Žďárský odbor dopravy skartuje 1580 kusů registračních značek aut a jiných vozidel, které má v depozitu déle než tři roky. Možnost skartace se týkala zhruba 1800 značek, u 220 lidé včas požádali o...

4. března 2026  17:01

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

4. března 2026  16:51

Na obraně končí šéf auditu. Měl spory s Bursíkovou Jacques

Kateřina Bursíková Jacques (17. listopadu 2024)

Na ministerstvu obrany končí po zhruba třech letech ředitel odboru interního auditu a inspekce Josef Sklenička. Podle serveru Seznam Zprávy odchází na vlastní žádost ke konci března po sporu s...

4. března 2026  16:46

Nejstrašnější vrazi, které dopadl a usvědčil. O kom bude Metoda Markovič 3?

Jiří Markovič, legendární šéf pražské mordparty

Po dvou úspěšných seriálech o kanibalu Hojerovi a spartakiádním vrahovi Strakovi se chystá třetí řada krimisérie Metoda Markovič. Filmaři zatím tají, koho by se pokračování mělo týkat. Vyšetřovatel...

4. března 2026  16:33

OBRAZEM: Paralyzovaný Hormuz. Provoz v tepně živící svět ropou ustrnul

Pohled na pobřeží Hormuzského průlivu během útoku na Írán. (2. března 2026)

Hormuzský průliv, klíčová tepna pro přepravu pětiny světové ropy a třetinu LNG, čelí paralýze. Kvůli bojům utlumují přepravci provoz. Alternativní ropovody případný výpadek nedokážou nahradit a světu...

4. března 2026  16:08

Sánchez vrací úder Trumpovi: Zahráváte si, nevíte, co útok na Írán způsobí

Španělský premiér Pedro Sánchez (4. března 2026)

Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá ale na dodržování mezinárodního práva, řekl španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil útoky Íránu na okolní země....

4. března 2026  11:01,  aktualizováno  16:04

Turek má nejnižší stupeň prověrky. Splnil, že je plnoletý a dosud bez trestu

Premium
Nový ministr životního prostředí Igor Červený (vlevo) a vládní zmocněnec pro...

Vládní zmocněnec Filip Turek získal bezpečnostní prověrku na stupeň vyhrazené. Jde o nejnižší oprávnění pro přístup k utajovaným informacím, které dostane každý, kdo je plnoletý a bezúhonný....

4. března 2026

Řidiče u odstaveného neosvětleného auta smetla dodávka, na místě zemřel

Při nehodě na Šumpersku zemřel řidič, do jehož odstaveného auta narazila...

Při nehodě tří aut zemřel ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii vyšetřuje...

4. března 2026  15:41

