Koalice chce zrušit služební zákon, propouštění úředníků má být snazší

  16:57
Koalice ANO, SPD a Motoristů chce zrušit služební zákon. Vládní poslanci jej chtějí nahradit novým zákonem, který umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru.

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali kapitolami hospodářství, financí a obrany. (20. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanci vládní koalice návrh předložili ve Sněmovně, upozornil server Novinky.cz. Podle sněmovního webu jsou pod návrhem podepsání poslanci ANO Radek Vondráček a Zuzana Ožanová, poslanec Libor Vondráček (SPD/Svobodní) a Renata Vesecká (Motoristé).

Větší pružnost podle Novinek spočívá v jednodušším rozvázání pracovního poměru. „Zaměstnanci by nově mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen na 20 dní místo dosavadních 60,“ uvedl server.

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Pokud by pracovní místo bylo zrušeno v rámci systemizace, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Libor Vondráček podle serveru připustil, že změny umožní se rychleji zbavit lidí dosazených předchozí garniturou.

Předkladatelé v důvodové zprávě uvádějí, že zákon ruší uplatňování správního řízení na personální vztahy. Úprava poměrů státních zaměstnanců má mít podle nich soukromoprávní povahu s výraznými veřejnoprávními prvky. Pracovní smlouva je podle nich pružnější než správní řízení.

Služební zákon platí od ledna 2015, jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do unie a jeho nepřijetí unie dlouho kritizovala.

30. prosince 2025  17:17

30. prosince 2025  16:57

