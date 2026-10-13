Česko má za sebou mrazivou noc. Obloha byla skoro jasná nebo jasná a teploty klesaly k nule, místy až k -2 °C. „Bude to pravděpodobně nejchladnější noc v tomto týdnu,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
Počasí tohoto týdne bude většinou slunečné. Noční teploty se budou pohybovat většinou mezi jedním a pěti stupni a místy se objeví přízemní mrazíky. Ale poté, co se rozpustí ranní mlhy, teploty vystoupají až k 16 stupňům ve čtvrtek a dokonce k 18 stupňům v pátek.
Pak by měl přijít obrat.
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Datum prvního ležícího sněhu se přitom rok od roku výrazně liší.
„Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mohou být četnější na horách, kde půjde i o sněžení,“ tvrdí meteorologové.
Především ve vyšších horských polohách se mohou dešťové srážky měnit ve sněhové. V nižších polohách zůstane i při ochlazení převážně u deště.
Případné víkendové sněžení přitom nebude první v této sezoně. První vločky na Sněžce přistály už 24. září, ale tehdy se sníh na zemi neudržel.
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Jaké bude počasí?
Nad Evropou se střídá vliv tlakových výší a níží. Zatímco nad střední Evropou a Skandinávií podpoří slunečné podzimní počasí, nad Island, Británii a Norsko vydatný déšť a zesílený vítr, uvádí meteorologický portál wetter.net.
O víkendu 17. a 18. října se může ochladit také v dalších částech střední Evropy, scénář však zatím není všude stejný. Na Slovensku aktuální výhled počítá od soboty do pondělí převážně s jasnou až polojasnou oblohou a pouze ojedinělými přeháňkami. Denní maxima mají dosahovat 12 až 18 stupňů, na severu osm až 12 stupňů. V údolích ale mohou noční teploty klesnout až ke třem stupňům pod nulou.
Největší šanci na zimní podobu srážek budou mít stejně jako v Česku horské oblasti. V Alpách už v předchozích dnech sněžilo ve vyšších polohách a teploty na vrcholech se drží kolem bodu mrazu nebo pod ním.
Jak bude den po dni
V noci na úterý bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění. Vítr se zároveň uklidní a teploty k ránu klesnou níže, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 1 a 4 stupni, místy, kde se nevytvoří mlhy a zůstane jasno, může i slabě mrznout. Pro srovnání, v noci z neděle na pondělí se průměrná minimální teplota ve středních Čechách pohybovala kolem 6 stupňů.
Úterní ráno bude místy až mrazivé. Po rozpuštění mlh by měl následovat poměrně slunečný den. K večeru se začne od západu zatahovat, déšť se ale přidá až později večer a v noci na středu. Odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 12 a 15 stupňů.
V úterý 13. října bude zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Od západu začne během dne přibývat oblačnosti a večer se v Čechách místy objeví déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů, při déletrvající mlze bude chladněji.
Ve středu 14. října bude většinou oblačno až zataženo a místy zaprší. Přeháňky se budou objevovat hlavně na východě republiky, později odpoledne mají srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Odpolední teploty se budou pohybovat přibližně mezi 13 a 18 stupni.
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Ve čtvrtek 15. října se počasí uklidní. Převládat bude polojasno, ráno a dopoledne se ale místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou přibližně k jednomu až šesti stupňům a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den bude kolem 16 stupňů.
Pátek 16. října má být podobný a pravděpodobně také nejteplejší z konce pracovního týdne. Po ranních mlhách bude převážně jasno až polojasno, odpolední teploty mohou vystoupit až k 18 stupňům.
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O víkendu už je předpověď méně jistá. Nejpravděpodobnější variantou je přibývání oblačnosti, ochlazení a místy déšť nebo přeháňky. Na horách mohou být srážky sněhové. Denní teploty by postupně měly klesat přibližně k 9 až 13 stupňům.