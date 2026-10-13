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Noc byla mrazivá a ještě větší ochlazení přinese víkend. Přijde sněžení, varuje ČHMÚ

Tereza Hrabinová
  6:23
V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026) | foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Výhled počasí od 12. do 20. října 2026 podle Českého hydrometeorologického...
Předpověď minimálních teplot v Česku na úterý 13. října 2026. Mapa ČHMÚ ukazuje...
Předpověď maximálních teplot v Česku na středu 14. října 2026. Podle mapy ČHMÚ...
V úterý 13. října bude zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s...
73 fotografií
V pondělí napadla první souvislá sněhová vrstva na českých horách a noc na úterý přinesla teploty pod bodem mrazu. Počasí v dalších dnech bude sice slunečné, ale o víkendu se citelně ochladí. A bude sněžit, tvrdí Český hydrometeorologický ústav.

Česko má za sebou mrazivou noc. Obloha byla skoro jasná nebo jasná a teploty klesaly k nule, místy až k -2 °C. „Bude to pravděpodobně nejchladnější noc v tomto týdnu,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.

V Krkonoších nasněžilo. (12. října 2026)
Výhled počasí od 12. do 20. října 2026 podle Českého hydrometeorologického pstavu. Graf denních a nočních teplot naznačuje oteplení do pátku a následný pokles teplot, o víkendu také možnost deště.
Předpověď minimálních teplot v Česku na úterý 13. října 2026. Mapa ČHMÚ ukazuje chladné ráno, místy s teplotami pod bodem mrazu.
Předpověď maximálních teplot v Česku na středu 14. října 2026. Podle mapy ČHMÚ bude v části Čech až 18 stupňů, na východě republiky chladněji.
73 fotografií

Počasí tohoto týdne bude většinou slunečné. Noční teploty se budou pohybovat většinou mezi jedním a pěti stupni a místy se objeví přízemní mrazíky. Ale poté, co se rozpustí ranní mlhy, teploty vystoupají až k 16 stupňům ve čtvrtek a dokonce k 18 stupňům v pátek.

Pak by měl přijít obrat.

Začátek zimy v Česku

Datum prvního ležícího sněhu se přitom rok od roku výrazně liší.

  • 2026 – 12. října
  • 2025 – 2. října
  • 2024 – 12. září
  • 2023 – 15. října

„Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mohou být četnější na horách, kde půjde i o sněžení,“ tvrdí meteorologové.

Především ve vyšších horských polohách se mohou dešťové srážky měnit ve sněhové. V nižších polohách zůstane i při ochlazení převážně u deště.

Případné víkendové sněžení přitom nebude první v této sezoně. První vločky na Sněžce přistály už 24. září, ale tehdy se sníh na zemi neudržel.

Sněžku pokryly centimetry sněhu. První souvislá vrstva, řekli meteorologové

Jaké bude počasí?

Nad Evropou se střídá vliv tlakových výší a níží. Zatímco nad střední Evropou a Skandinávií podpoří slunečné podzimní počasí, nad Island, Británii a Norsko vydatný déšť a zesílený vítr, uvádí meteorologický portál wetter.net.

O víkendu 17. a 18. října se může ochladit také v dalších částech střední Evropy, scénář však zatím není všude stejný. Na Slovensku aktuální výhled počítá od soboty do pondělí převážně s jasnou až polojasnou oblohou a pouze ojedinělými přeháňkami. Denní maxima mají dosahovat 12 až 18 stupňů, na severu osm až 12 stupňů. V údolích ale mohou noční teploty klesnout až ke třem stupňům pod nulou.

Výhled počasí od 12. do 20. října 2026 podle Českého hydrometeorologického...

Největší šanci na zimní podobu srážek budou mít stejně jako v Česku horské oblasti. V Alpách už v předchozích dnech sněžilo ve vyšších polohách a teploty na vrcholech se drží kolem bodu mrazu nebo pod ním.

Jak bude den po dni

V noci na úterý bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění. Vítr se zároveň uklidní a teploty k ránu klesnou níže, než je pro tuto roční dobu obvyklé. Nejčastěji se budou pohybovat mezi 1 a 4 stupni, místy, kde se nevytvoří mlhy a zůstane jasno, může i slabě mrznout. Pro srovnání, v noci z neděle na pondělí se průměrná minimální teplota ve středních Čechách pohybovala kolem 6 stupňů.

Úterní ráno bude místy až mrazivé. Po rozpuštění mlh by měl následovat poměrně slunečný den. K večeru se začne od západu zatahovat, déšť se ale přidá až později večer a v noci na středu. Odpolední teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 12 a 15 stupňů.

V úterý 13. října bude zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Od západu začne během dne přibývat oblačnosti a večer se v Čechách místy objeví déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 12 až 16 stupňů, při déletrvající mlze bude chladněji.

Ve středu 14. října bude většinou oblačno až zataženo a místy zaprší. Přeháňky se budou objevovat hlavně na východě republiky, později odpoledne mají srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Odpolední teploty se budou pohybovat přibližně mezi 13 a 18 stupni.

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Ve čtvrtek 15. října se počasí uklidní. Převládat bude polojasno, ráno a dopoledne se ale místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty klesnou přibližně k jednomu až šesti stupňům a objevit se mohou přízemní mrazíky. Přes den bude kolem 16 stupňů.

Pátek 16. října má být podobný a pravděpodobně také nejteplejší z konce pracovního týdne. Po ranních mlhách bude převážně jasno až polojasno, odpolední teploty mohou vystoupit až k 18 stupňům.

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O víkendu už je předpověď méně jistá. Nejpravděpodobnější variantou je přibývání oblačnosti, ochlazení a místy déšť nebo přeháňky. Na horách mohou být srážky sněhové. Denní teploty by postupně měly klesat přibližně k 9 až 13 stupňům.

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