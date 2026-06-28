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Slunce nepálí jen na pláži. Češi kvůli obavám z rakoviny lépe chrání kůži

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  14:05
Podezřelé je každé znaménko, které mění svůj tvar, barvu či velikost.

Podezřelé je každé znaménko, které mění svůj tvar, barvu či velikost. | foto: Profimedia.cz

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Počet případů rakoviny kůže v Česku roste. Podle výsledků DNA testů má zvýšenou genetickou predispozici ke kožním nádorům více než pětina testovaných. Není proto divu, že lidé stále častěji sahají po opalovacích přípravcích s nejvyšší ochranou SPF 50+.

Nejzávažnější typ rakoviny kůže, zhoubný melanom, se v Česku objevuje výrazně častěji než před několika desetiletími. Zatímco v roce 1983 ho v Česku diagnostikovali přibližně u šesti lidí ze 100 tisíc obyvatel, v roce 2021 to bylo podle dat Národního zdravotnického informačního portálu zhruba 30 případů u žen a 32 u mužů. Každoročně lékaři nově odhalí více než 3 000 případů melanomu a přibližně 400 pacientů na toto onemocnění zemře.

Na to, že riziko nemusí být zanedbatelné ani u zdánlivě zdravých lidí, upozorňují také výsledky DNA testů společnosti Macromo. Analýza genetických predispozic ukázala, že zvýšené relativní riziko vzniku kožních nádorů má 20,64 procenta testovaných uživatelů. U 1,14 procenta se pak objevilo velmi vysoké genetické riziko.

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„U melanomu, který patří mezi nejzávažnější typy kožních nádorů, byla zvýšená genetická predispozice zjištěna u necelých dvaceti procent uživatelů. U bazaliomu, nejčastějšího typu kožního nádoru, jehož vznik je mimo jiné spojován s dlouhodobým působením UV záření, spadalo do této kategorie 15 procent testovaných. Je důležité dodat, že výsledek neukazuje absolutní pravděpodobnost, že člověk onemocní, ale vyjadřuje, zda a do jaké míry je jeho genetická predispozice vyšší ve srovnání s referenční populací,“ komentuje výsledky Michal Pohludka, spoluzakladatel společnosti Macromo.

Přestože genetickou výbavu změnit nelze, řadu dalších rizikových faktorů ano. Právě ochrana před UV zářením patří mezi nejčastěji doporučovaná preventivní opatření.

V hlavní roli SPF

Rostoucí důraz na prevenci se podle obchodníků promítá také do nákupního chování. Podle dat Pilulka.cz zákazníci stále častěji sahají po opalovacích přípravcích s ochranným faktorem SPF 50 a 50+, a to nejen na tělo, ale i na pleť. Svou roli v tom hraje také rostoucí popularita korejské kosmetiky, která dlouhodobě staví na každodenní ochraně před sluncem.

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„Ochrana před sluncem je pro zákazníky tradičně nejsilnějším tématem na přelomu jara a léta, největší zájem dlouhodobě vidíme v květnu a červnu, kdy roste nákup těchto přípravků oproti jiným měsíců až o 250 procent. Vedle toho ale pozorujeme stoupající zájem o prevenci onemocnění v širším měřítku, který nám ukazují i rostoucí prodeje domácích DNA testů. Vidíme tak, že stoupá podíl lidí, kteří se o své zdraví zajímají aktivněji a chtějí lépe rozumět vlastním zdravotním rizikům,“ doplňuje Petr Toupal, CEO Pilulka.cz.

Podobný trend potvrzují také data Heureky. Při výběru opalovacích přípravků dnes zákazníci častěji řeší sílu ochrany než konkrétní značku produktu.

„Data nám ukazují, že při výběru opalovacích přípravků je pro zákazníky nejzásadnější právě úroveň SPF. Při výběru opalovacích přípravků zákazníci nejčastěji filtrují podle SPF faktoru – tento parametr tvoří 29 procent všech použitých filtrů. Je pro ně tedy důležitější než samotná značka, podle které filtruje 24 procent zákazníků. Zájem o opalovací přípravky se přitom začíná zvedat už v březnu a hlavní sezóna vrcholí v červnu, kdy je lidé vyhledávají až šestnáctkrát častěji než v nejslabším říjnu. Vidíme tak, že Češi stále více řeší nejen jaký produkt kupují, ale hlavně jak silnou ochranu jim nabídne,“ říká Ondřej Šveda, mluvčí Heureka Group.

Riziko se nesčítá jen na dovolené

Dermatologové upozorňují, že poškození kůže nevzniká pouze během letní dovolené nebo při opalování u vody. Významnou část UV záření člověk nasbírá během běžných každodenních aktivit, často aniž by si to uvědomoval.

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„Mnoho lidí se chrání až u vody nebo na dovolené, ale UV záření na kůži působí i při běžném pohybu ve městě, na terase nebo v autě. Právě tato opakovaná a často podceňovaná expozice se v kůži postupně sčítá. Proto by se ochrana před sluncem měla stát pevnou součástí ranního rituálu péče o pleť, nikoli jen výjimečným krokem před odchodem na pláž,“ uzavírá lékařka Hana Brázdová z ambulance estetiky a dermatologie Kliniky AGEL PLUS.

Zatímco spálená kůže je vidět okamžitě, následky dlouhodobého působení UV záření se mohou projevit až po letech. Právě proto se dnes debata o ochraně před sluncem stále častěji přesouvá od letního opalování k dlouhodobé prevenci.

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