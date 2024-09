Školy by měly mít aspoň 200 žáků, menší se nevyplatí, říká statistik Fischer

Pusťte si celý rozhovor s Jakubem Fischerem také v audiu:

Jakub Fischer z VŠE se podílel na studii, která se zabývá možnostmi finančních i časových úspor ve školství díky efektivnějšímu zajištění nepedagogických činností škol.

„Nejvíce nás trápí, že ředitelé nemají čas na pedagogické vedení školy. V průměru jím tráví zhruba čtvrtinu pracovní doby, v západních státech je to úplně obráceně, tam je to 50 až 80 procent času,“ řekl v pořadu Kontext iDNES.cz.

Ředitel by měl především vést kolegy, pomohlo by organizační spojení více ředitelství dohromady. „Nemluvíme o rušení škol, nemluvíme o sestěhovávání, nemluvíme o tom, že by žáci museli za vzděláváním dojíždět tam, kde nyní nedojíždějí. Mluvíme o spojení, kde by jednotlivá výuková místa byla pod jedním organizačním ředitelstvím. Tedy škola by měla jedno IČO, vyplňovala by jeden výkaz, měla by jeden školní řád, tvořila by jedny dokumenty, řešila by jenom jednou GDPR, měla by jedny webové stránky a podobně,“ navrhuje Fischer.

S prosazením myšlenky by v systému zbylo dost peněz, ty teď ve školství zoufale chybí. „Když se podíváme například na jednotkové náklady na žáka základní školy, zjistíme, že ve škole, která má do 50 dětí, stojí jeden žák měsíčně přes 1000 korun, ve škole nad 500 dětí je to pod stokorunu. U tvorby školních dokumentů, výkazů a statistik jsou náklady u malé školy oproti velké patnáctinásobné,“ nastínil možné úspory statistik.

Škola jako samostatný právní subjekt by měla mít alespoň 200 žáků. „To je úplné minimum, v Česku je necelých 7000 mateřských a základních škol, které jsou zřizované obcemi. A z těchto 7000 má 700 škol, tedy každá desátá, do 25 žáků. Každá taková škola samozřejmě musí mít svého ředitele, svou mzdovou účetní, hospodářku, svůj školní řád, vyplňovat výkazy pro ministerstvo školství, vyplňovat výkazy pro jiné instituce, mít webové stránky, mít nějaké základní IT,“ vyjmenoval Fischer.

