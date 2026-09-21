Zatímco pro školáky je klíčové datum 1. září, pro ředitele a zřizovatele škol se stává významnějším poslední zářijový den. To se uzavírají školní statistiky. A pokud ani jednou mezi lety 2026 až 2028 nebude do školy chodit alespoň 180 žáků, musí se zařízení sloučit s jiným.
Zákonná novinka platí pro každou základní, mateřskou i střední školu v obci, pokud radnice zřizuje alespoň dvě vzdělávací instituce.
„Bude zajímavé sledovat, zda některé školy z přípravy páťáků a sedmáků na přijímací zkoušky ustoupí, aby si pojistily dostatek žáků.“