Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dětí ubývá, školy se budou i zavírat. Ředitelé mateřinek se brání u Plagy

Markéta Lankašová
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI / David VotrubaShutterstock

Začíná velké slučování škol – ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá především na mateřské školy, ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do samostatné školky chodit třeba jen 50 dětí. Kvůli bojům o děti se mohou proměnit i přípravy na víceletá gymnázia.

Zatímco pro školáky je klíčové datum 1. září, pro ředitele a zřizovatele škol se stává významnějším poslední zářijový den. To se uzavírají školní statistiky. A pokud ani jednou mezi lety 2026 až 2028 nebude do školy chodit alespoň 180 žáků, musí se zařízení sloučit s jiným.

Zákonná novinka platí pro každou základní, mateřskou i střední školu v obci, pokud radnice zřizuje alespoň dvě vzdělávací instituce.

„Bude zajímavé sledovat, zda některé školy z přípravy páťáků a sedmáků na přijímací zkoušky ustoupí, aby si pojistily dostatek žáků.“

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

Dětí ubývá, školy se budou i zavírat. Ředitelé mateřinek se brání u Plagy

Premium
ilustrační snímek

Začíná velké slučování škol – ty pod 180 žáků se budou muset spojit do větších. Změna dopadá především na mateřské školy, ani ty základní se jí ale nevyhnou. Přesto bude v některých obcích dál do...

21. září 2026

Poklady z blešáků i půdy. Co všechno opatrují sběratelé hodinek

Stolní hodiny Longines doputovaly do Československa 3. listopadu 1946, ovšem...

Investice do hodinek si žádá čas i důkladné studium. Pomoci mohou nejen knížky, ale třeba i sběratelské účty na Instagramu. Odměnou za vynaloženou energii pak mohou být hodinky, v nichž se skrývá kus...

21. září 2026

Borneo v ohni, kouř dusí už miliony lidí. Masivní těžba odvodnila dříve vlhké pralesy

Premium
Toxický mix. Indonésanka projíždí hustým žlutým oparem v provincii Střední...

Od našeho spolupracovníka v Indonésii Indonésie opět hoří a smog dusí i mnohé sousední země. Epicentrum se nachází na Kalimantanu, indonéské části Bornea.

21. září 2026

Obměna větrníků začala i v Česku. Nové turbíny jsou vyšší, zato výkonnější

Premium
ilustrační snímek

Repowering, tedy výměna starých větrných turbín za modernější a výkonnější, je trendem evropské energetiky. Česko v tom zatím zaostává.

21. září 2026

AfD vyhrála další volby, tvrdí prognózy, v Berlíně slaví Levice. Merz: Katastrofa

Spolupředseda AfD Tino Chrupalla a volební lídr v Meklenbursku-Předním...

Zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku podle prognóz vyhrála Alternativa pro Německo (AfD), druhá je sociální demokracie (SPD). Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze se...

20. září 2026  18:06,  aktualizováno  23:13

V Rusku skončily volby do Dumy. Putinova strana má podle odhadů přes 50 procent

Členové volební komise sčítají hlasy ve volbách do ruské Státní dumy. (20. září...

V Rusku večer skončily první volby do dolní komory parlamentu, které se konaly od ruského vpádu na Ukrajinu. Předpokládá se, že v hlasování opět zvítězí vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující...

20. září 2026  20:15,  aktualizováno  23:10

Rusko může napadnout NATO v řádu měsíců, řekl šéf BIS Koudelka britskému listu

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. (19. července...

Ruský test soudržnosti NATO může přijít již brzy, varovali v rozhovorech s listem The Guardian představitelé evropských zpravodajských služeb včetně šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala...

20. září 2026  22:04,  aktualizováno  23:04

Překvapení roku. Šéf Škody skončí, půjde vládnout Volvu

Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer na premiéře bateriového modelu...

Společnost Volvo Cars jmenovala Klause Zellmera na pozici generálního ředitele. Aktuální šéf Škody Auto se do roka stane prezidentem a generálním ředitelem švédské značky a nahradí tak Håkana...

20. září 2026,  aktualizováno  22:35

AfD ohrožuje pověst Německa, varuje zástupce osvětimského výboru

Plakát proti AfD v Berlíně (7. září 2026)

Volební úspěchy Alternativy pro Německo (AfD) ohrožují pověst země ve světě, varoval viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Christoph Heubner. Reagoval tak na nedělní vítězství AfD ve...

20. září 2026  22:23

Ficova slova o NATO jsou závažná, řekl Pavel. Rád by bojoval, reaguje premiér

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Prezident Petr Pavel považuje za závažné vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica, že nechce, aby se Slovensko kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy zapojilo do vojenského konfliktu. Článek 5...

20. září 2026  16:33,  aktualizováno  20:43

AI boom zvyšuje poptávku po „věčných chemikáliích“, varují aktivisté

ilustrační snímek

Rozmach umělé inteligence zvyšuje poptávku po PFAS, takzvaných věčných chemikáliích, které se používají mimo jiné při výrobě čipů i v některých systémech chlazení datacenter. Aktivisté varují, že...

20. září 2026

Za rok musí přijít ohromné škrty. Nabízí se zdravotnictví a dávky, říká Pikora

Premium
Vladimír Pikora (Motoristé sobě)

Po sestavení rozpočtu na příští rok, který skončí v druhém nejhlubším deficitu v historii Česka, začíná vládní koalice hledat, kde do budoucna uspoří. Podle šéfa rozpočtového výboru Sněmovny...

20. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×