Víc škol, jeden ředitel. Bekův návrh vadí v obcích i ministerstvu financí

V novele školského zákona, ke které se aktuálně scházejí připomínky, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) prosazuje, aby se více menších škol propojilo skrze jednoho ředitele. Ten by měl na starosti administrativu nebo třeba jednání se zřizovatelem, tedy nejčastěji vedením obcí.

Novinka, která teprve zamíří na vládu, se týká základních, středních i mateřských škol. Rozhodující hranicí je počet 200 žáků. Pokud tolik dětí nebude alespoň jednou za tři roky ve škole zapsaných, škola nebude smět fungovat samostatně.

Bek si od slučování pod jednoho ředitele slibuje, že se státu bude taková síť škol lépe řídit. Samotným školám by podle ministerského materiálu mohla novinka pomoci třeba tím, že mezi sebou budou moci sdílet účetní, školní psychology nebo školníky a v případě nemoci se budou moci zastoupit i učitelé.

„Jde o to školy spojit do většího celku, který by zajišťoval všechny administrativní a manažerské funkce, a ředitelé by se mohli soustředit na pedagogickou práci,“ vysvětloval nedávno ministr Bek. Dosavadní ředitelé by mohli zůstat třeba v roli vedoucího učitele nebo zástupce.

„Slučování školám nepomůže“

Jenže proti návrhu se ozývají starostové a také Bekovi kolegové z dalších resortů. Lidé ve vedení obcí a měst nevěří, že sloučení přinese ministrem předpokládané výhody.

„Agenda zaniklého ředitelství pochopitelně nezmizí. Pouze se přenese na někoho jiného, kdo bude chtít za nárůst objemu práce samozřejmě náležité ohodnocení,“ upozorňuje Petr Halada, starosta Kamýku nad Vltavou.

Ve Sdružení místních samospráv, které mluví za 2 500 obcí a měst, vede Halada pracovní skupinu pro školství. Ve společném prohlášení se členové skupiny obávají, že novela nedává žádné záruky pro kvalitu vzdělávání.

„Trváme na tom, že sloučení ředitelství škol má být dobrovolným rozhodnutím zřizovatele, které bude vycházet z aktuálních podmínek dané obce,“ dodává Halada. Ministerstvo chystanou změnu se starosty, ale i odborníky údajně konzultovalo jen málo.

„Dlouhodobě nám záleží na kvalitě vzdělávání, ale tento navrhovaný systém žádné záruky pro její růst nedává. Naopak, v řadě kvalitně řízených menších škol naruší pracně dosaženou vysokou úroveň vzdělávání a jejich roky fungující systém,“ říká k tomu předsedkyně Sdružení místních samospráv a zároveň poslankyně Eliška Olšáková. Ta přitom v parlamentu obléká barvy hnutí STAN, stejně jako ministr Bek.

Ministerstvu financí chybí analýzy

Není třeba dosud jasné, proč je hranicí zrovna počet 200 žáků nebo jaké úspory změna přinese. Kvůli tomu se k návrhu staví odmítavě také ministerstvo financí.

„Požadujeme vysvětlení regulace počtu zástupců ředitelů, protože se domníváme, že sloučením škol dojde pouze k přesunu ředitelů na pozice zástupců, což reálně znamená navýšení počtu zástupců,“ píše v připomínkách ministerstvo financí a chce doložit případné úspory analýzou.

Návrh novely počítá s tím, že tam, kde má obec pouze jednu školu, se instituce slučovat nebudou muset. Stejně tak budou moci fungovat samostatně i méně obsazené speciální školy nebo ty vyučující v jazyce národnostních menšin.

Novinka by mohla začít platit od ledna 2026. Ministerstvo školství v návrhu počítá s přechodnou dobou tří let. Počty žáků se budou sledovat vždy k 30. září.