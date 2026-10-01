„Vyzýváme vás tímto naposledy k úhradě, než bude náš klient nucen zahájit další postupy vymáhání, včetně soudních řízení,“ zní zpráva, která v posledních týdnech přišla e-mailem stovkám až tisícům Čechů. Píší ji právníci zastupující slovinskou firmu Debtcollect.net.
Lidé tak s překvapením zjišťují, že mají dlužit tisíce korun za údajně nepřevzaté balíčky ze zásilkových e-shopů. Háček je v tom, že část z nich si dle vlastních slov žádné zboží nikdy neobjednala a o dluhu slyší poprvé v životě. Částka, kterou vymahači chtějí, je vždy stejná. Jde zhruba o 2 100 korun. S tím, že většina je za „mimosoudní náklady právního zastoupení“. S každou zprávou se částka zvyšuje.
Právník argumentuje například tím, že pouhé nepřevzetí balíčku na dobírku neznamená odstoupení od smlouvy. Zákazník tím porušil své povinnosti a prodejci vznikla škoda na přepravném.