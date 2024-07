Slovenský soud vzal do vydávací vazby dezinformátora Zítka, vydá ho do Česka

Slovenský soud v úterý vzal do vydávací vazby českého občana Pavla Zítka a rozhodl, že ho na základě zatykače okresního soudu v Chomutově vydá do Česka. Vyplývá to z vyjádření, které mluvčí krajského soudu v Nitře Lena Kiradžievová poskytla ČTK.