Slovenská politička Jana Vaľová, která se ve čtvrtek vzdala mandátu poslankyně, míří do diplomacie, pravděpodobně na velvyslanectví do Prahy. Napsal to v pátek na svém webu slovenský list Sme s odvoláním na své zdroje.
Slovenské ministerstvo zahraničí, ani sama Vaľová se zatím nevyjádřily.
Nového velvyslance v Praze, Martina Muránského, má Slovensko od letošního května.
|
Ficův muž v Česku. Muránsky se stal novým slovenským velvyslancem v Praze
Bývalá primátorka Humenného Vaľová v slovenském parlamentu působila dlouhá léta za stranu premiéra Roberta Fica. Druhým důvodem, proč se ve čtvrtek vzdala mandátu, jsou podle Sme zdravotní problémy.
Informaci Sme, podle kterého exposlankyně míří do diplomacie a pravděpodobně do Prahy, mezitím převzala další slovenská média. Deník Pravda připomněl, že v Praze má podle dřívější zprávy portálu regionzemplin.sk byt dcera Vaľové, přičemž podle listu má sama Vaľová v tomto bytě zajištěné doživotní bezplatné užívání a bydlení.
|
Chci pochopit ruské zájmy. Na horkou půdu do Moskvy míří nový velvyslanec
Bývalá zootechnička, majitelka salonu krásy a věštkyně z karet Vaľová byla do parlamentu zvolena celkem šestkrát, dvakrát byla primátorkou Humenného, dodala Pravda.
Vaľová ještě ve čtvrtek uvedla, že zůstává členkou Směru. V parlamentu ji nahradí Vladimír Macášek, který je okresním předsedou Směru v Kysuckém Novém Mestě.