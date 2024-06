Čaputová přijela do Prahy na rozlučku. Jsem tu jako doma, řekla Pavlovi

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve středu zahájila svou poslední návštěvu Česka jako hlava státu. Odpoledne ji na Pražském hradě spolu s partnerem přijal prezident Petr Pavel s manželkou. „Je to s jistým přídechem smutku. Je to naposledy, co se s ní setkávám jako s prezidentkou,“ řekl Pavel po jednání obou hlav státu.