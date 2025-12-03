Slovák ministrem? V české vládě už seděli rodák z Budapešti či občan Švýcarska

Slovák Slamečka ministrem v úřednické vládě
Hned tři ministři měli slovenské kořeny v úřednické vládě Jana Fischera, která vládla od dubna do listopadu 2009. Rodák z Nitry Gustav Slamečka byl historicky první ministr české vlády, který nastoupil do funkce bez českého občanství. Byl státní příslušníkem Slovenska, české státní občanství získal později. Působil ve vládě jako ministr dopravy.
Jeho slovenské občanství tehdy kritizovala ČSSD, sám Slamečka, kterého do funkce navrhla ODS, v tom ale tehdy problém neviděl. „To, že jsem Slovák, není nic proti ničemu. Stejně už delší dobu uvažuji o tom, že bych požádal o české občanství,“ prohlásil tehdy. Občanství později získal a v letech 2019 až 2023 byl českým velvyslancem v Jižní Koreji.