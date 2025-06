Zrušit ho jen tak nejde. Musela by to zařídit obec a té se do toho nechce. Ministerstvo obrany je bezradné, třebaže o situaci ví.

Nejprve trocha historie. Nazarenko byl poddůstojníkem Rudé armády, která 9. května 1945 přijela i do severočeského Sloupu v Čechách.