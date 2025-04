Veterináři k pondělí evidují 84 odebraných vzorků, z toho 81 již bylo vyšetřeno. Veterinární správa počítá s tím, že bude dvakrát týdně až do odvolání vyšetřovat mléko z 57 jihomoravských chovů.

„Ve 28 případech byly již odebrány vzorky dva,“ řekl v pondělí zástupce mluvčího SVS Petr Majer. Veterinárním inspektorům se zatím ve spolupráci s mlékárnami podařilo vyšetřit vzorky z 56 hospodářství, chybí otestovat jednu farmu.

Testy mléka odebírají přímo v mlékárnách, aby zamezili vstupu veterinářů do hospodářství. Vzorky inspektoři odebírají z deseti mlékáren, do kterých dodává mléko zmíněných 57 farem. Odebrané vzorky následně putují do nejbližšího Státního veterinárního ústavu. K testování využívají inspektoři PCR testy, fungují podobně, jako když se lidé testovali na covid-19 v době pandemie.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) jde o preventivní akci, aby bylo případně možné odhalit nákazu v Česku co nejdříve. V mléce je virus přítomný několik dní předtím, než se projeví u zvířete. Výborný už dříve uvedl, že vyzval slovenského ministra zemědělství Richarda Takáče, aby rovněž v zemi přistoupili k testům mléka. V pondělí řekl, že rozšíření slintavky a kulhavky do Česka by mělo nedozírné následky pro postižené chovy i celé české zemědělství.

Slovenské úřady už dříve uvedly, že zpřísní kontroly velkochovů v desetikilometrovém okruhu kolem každého ze šesti dosud potvrzených ohnisek nákazy slintavky a kulhavky, neboť farmáři nedodržují nařízené restrikce proti šíření tohoto vysoce nakažlivého onemocnění skotu a dalších zvířat. Opatření se bude vztahovat na více než 90 velkochovů.

V Česku jsou od pondělí v provozu dvě dezinfekční vany na hraničním přechodu na dálnici D2 u Lanžhota, zařízení slouží k dezinfekci kamionů vezoucích živá zvířata, živočišné výrobky a krmiva. Jde o prevenci proti zavlečení slintavky a kulhavky do Česka. Kvůli riziku zavlečení nákazy musí všechna vozidla nad 3,5 tuny ze Slovenska vjíždět do Česka pouze přes pět vybraných hraničních přechodů. Jsou to Mosty u Jablunkova, Bílá-Bumbálka, Starý Hrozenkov, Břeclav na dálnici D2 u Lanžhota a Hodonín.

Slintavka a kulhavka je velmi nakažlivé závažné virové onemocnění sudokopytníků, včetně skotu, prasat, ovcí či koz. Nevyhýbá se ani volně žijícím zvířatům. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. V Česku byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. Riziko přenosu na člověka je velmi nízké až zanedbatelné.