Na hranicích bude kvůli slintavce pomáhat i armáda, oznámila Černochová

Kvůli situaci Černochová komunikuje s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL), ve středu budou vládě předkládat usnesení, dodala. S kontrolami by mělo pomáhat zhruba 20 pracovníků z armády, řekl večer Výborný v České televizi (ČT). Střídat veterináře by měli od čtvrtku nebo pátku, dodal.

Od minulého týdne jsou aktivované pohotovostní plány pro případ, že by se nákaza dostala do Česka. Výborný armádu o možnou spolupráci požádal už minulý čtvrtek. Černochová následně požádala náčelníka generálního štábu Karla Řehku, aby zjistil, kolik vojáků z veterinární správy české armády by bylo schopno se na kontrolách na hranicích podílet. „Dnes mi pan ministr řekl, že tato potřeba z jejich strany je, protože jejich veterináři už mají nějaké kapacity vyčerpány, a proto nás budou žádat o pomoc,“ uvedla.

Nákladní auta se nyní kontrolují na sedmi pro to vybraných hraničních přechodech se Slovenskem a Rakouskem, dezinfikují se tam kamiony, u kterých je riziko přenosu nákazy do ČR. Pracují na tom policisté s hasiči, celníky a veterináři. Výborný řekl, že personální kapacity Státní veterinární správy (SVS) jsou omezené, není tam dost lidí na takovéto mimořádné situace. Na středeční zasedání vlády proto bude připravené vládní nařízení, na základě kterého bude možné zřejmě od čtvrtku či pátku využít pro vystřídání veterinářů na hranicích pracovníky vojenské veterinární správy, uvedl ministr. „Počítáme zhruba s 20 pracovníky, které bychom takto mohli využít a posílit kontroly na hranicích,“ dodal večer Výborný.

Česká armáda má necelé tři desítky specialistů ve veterinární oblasti, sdělil následně mluvčí ministerstva obrany David Šíma. „Ve prospěch státní veterinární správy jsme k řešení aktuální situace schopni vyčlenit cca 20 osob, což jsou nejenom veterinární lékaři, ale také veterinární technici a další specialisté,“ uvedl. V tento moment se podle něj nepočítá s nasazením celé skupiny. „Nicméně konkrétní podrobnosti budou zřejmé po zítřejším (středečním) jednání vlády,“ dodal mluvčí.

Černochová chce ve středu vládě předložit tisk, jehož schválením by vojenští veterináři ke kontrolám na hranicích získali oprávnění. Vojáků by podle ministryně měly být jednotky. Na sedmi hraničních přechodech by měli pomáhat s kontrolou vozidel a dekontaminací.

Česko zavádí další preventivní opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky do země. Kontroly nákladních vozidel převážející zvířata, potraviny či krmiva se ode dneška rozšířily o přechod Halámky v jižních Čechách. Veterináři také zakázali v chovech ovcí, koz, skotu a prasat návštěvy lidí, kteří zvířatům na farmách upravují paznehty nebo stříhají vlnu. Mají začít i preventivní PCR testy mléka z farem v Jihomoravském kraji.

Slintavka a kulhavka je vysoce infekční virové onemocnění sudokopytníků včetně skotu, prasat, ovcí či koz. Nevyhýbá se ani volně žijícím zvířatům. Nákaza se nedávno objevila v Maďarsku a poté na Slovensku. V neděli se páté ohnisko nákazy potvrdilo na farmě na západním Slovensku, zhruba 40 kilometrů od českých hranic.