Pět přepravců v ČR porušilo opatření proti slintavce a kulhavce, kontroly se zpřísní

Celkem veterináři spolu s celníky a policisty zkontrolovali na hranicích a po Česku během necelých dvou týdnů přes 250 vozidel, kontroly pokračují i nadále. ČTK to řekl zástupce mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. Ve třinácti případech šlo o nějaké porušení legislativy, které však nemuselo souviset s mimořádnými opatřeními.

Inspektoři například nevpustili do Česka kamion vezoucí navzdory zákazu ze Slovenska téměř dvě tuny vepřového masa neznámého původu. „Vráceno bylo také několik prázdných, leč silně znečištěných kamionů jedoucích přes hranice pro hospodářská zvířata, která představovala potenciální riziko šíření nákazy,“ uvedl Majer.

Policie ČR @PolicieCZ Na vybraných hraničních přechodech se Slovenskem nás můžete vidět spolu s @vetsprava. Zajímají nás vozidla převážející vybrané druhy zvířat (skot, ovce, kozy, prasata) a to v rámci preventivní akce proti šíření slintavky a kulhavka (SLAK).#policiepp

Info👇

https://t.co/4sWLbsRyLS https://t.co/StfxHUlXZn oblíbit odpovědět

„Děláme všechno pro to, abychom minimalizovali nebezpečí rozšíření nákazy do České republiky. Budeme chtít instalovat pravděpodobně na čtyřech nebo pěti vybraných hraničních přechodech dezinfekční brány,“ řekl Nově Výborný.

Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč dnes potvrdil čtvrté ohnisko nákazy slintavkou a kulhavkou na Slovensku. Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Virus slintavky a kulhavky se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků.

Krizové scénáře pro Česko

Česko má podle dřívějšího vyjádření ministra Výborného připravené krizové scénáře. V úterý Výborný řekl, že požádal ředitele SVS Zbyňka Semeráda o to, aby mu předložil aktualizované pohotovostní plány pro případ, že se nákaza dostane do Česka.

Pokud by nákaza byla zavlečená do ČR, nejprve by podle Majera bylo v zasaženém chovu vyhlášené ohnisko a všechna zvířata vnímavá k nemoci by musela být v ohnisku neprodleně utracena. Zvířata by následně bylo nutné zlikvidovat.

Následně by veterinární správa okolo ohniska vymezila takzvaná uzavřená pásma a v nich přijala mimořádná veterinární opatření, spočívající zejména v omezení přesouvání zvířat nebo důsledných kontrolách chovů, včetně odběrů vzorků, uvedl Majer. „Další případné zpřísňování opatření by záviselo na dalším vývoji nákazové situace,“ podotkl Majer.

Jedním z dalších možných opatření při šíření nákazy je například vytvoření dezinfekčního rámu pro vozidla vjíždějící na farmu nebo pro obyvatele, kteří se pohybují v blízkosti nákazy. Podle Výborného je ale nyní v prvé řadě potřeba zastavit šíření nákazy na Slovensku.

Česká veterinární správa kvůli výskytu nákazy na Slovensku už dříve zakázala dovoz zvířat i dalších živočišných produktů ze Slovenska a Maďarska. Nařízení kontrolují na hranicích i ve vnitrozemí ČR veterinární správa, policisté a celníci. Nejvíce kontrol zatím inspektoři uskutečnili na hraničním přechodu Lanžhot, uvedl Majer.

V Česku byla naposledy slintavka a kulhavka zjištěna v roce 1975. Mezi typické příznaky nákazy patří horečka, snížená produkce mléka, nechutenství či deprese. Následně se u zvířat vyskytují puchýře naplněné tekutinou, které praskají a vytvářejí se z nich otevřené léze.