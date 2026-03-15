Slibovat výdaje na obranu přes dvě procenta je teď nereálné, řekla Schillerová

  14:43
Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla to v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

Schillerová řekla, že vydávání 3,5 procenta nebo pěti procent HDP na obranu slibovat nebude. „V tuto chvíli je to nereálné,“ prohlásila ministryně, podle níž se předpokládá přiměřený růst rozpočtové kapitoly ministerstva obrany. „Celá řada členských zemí NATO nedodržuje ani dvě procenta,“ poznamenala.

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové, zástupců Finanční správy, podnikatelských svazů a oborových organizací. (18. února 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu ANO. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová.(10. února 2026)
Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil ve Sněmovně předseda ODS Martin Kupka. (28. ledna 2026)
Prezident České republiky Petr Pavel na společné tiskové konferenci s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou. (12. března 2026)
Státy NATO včetně Česka se loni dohodly na růstu obranných výdajů do roku 2035 na 3,5 procenta HDP a vydávání dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice. Předseda Sněmovny a koaliční SPD Tomio Okamura poukazoval na to, že závazek přijala předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Například Španělsko se k němu ale nepřipojilo, dodal.

Závazek pěti procent podle něho představuje 400 miliard korun, tedy asi pětinu celého státního rozpočtu. „To je absolutně nereálné,“ řekl Okamura, podle kterého pro budování moderní armády postačí dávat dvě procenta HDP.

Okamura by kvůli cenám připustil nákup ruské ropy. Dotování Putina, říká Rakušan

„Dvě procenta jsou v tuto chvíli uměním možného,“ uvedl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Obranné výdaje by se podle něho mohly rozumným způsobem zvyšovat, ale tak, aby se nezdevastovalo Česko. Šťastný zdůraznil, že se nesmí zhroutit zdravotnictví a sociální systém.

„Vláda neplní svoje spojenecké závazky,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Rozumné zvyšování výdajů na obranu je v současné geopolitické situaci podle něho nezbytné a před závazkem dávat celkem pět procent v roce 2035 nelze podle Kupky zavírat oči. Podle pirátského poslance Ivana Bartoše kabinet zvolil špatné priority, kdy klade důraz podle něho na lidi v důchodovém věku a na miliardáře. Pokud by měl rozpočet nějaké rezervy, měly by jít podle něho na obranu.

Letos má ministerstvo obrany ve schváleném rozpočtu asi 154,8 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta HDP. Celkové obranné výdaje, včetně peněz z jiných kapitol, by měly být přibližně 185 miliard korun, tedy zhruba 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan soudí, že rozpočet jasně říká, že závazek dvou procent HDP Česko nesplní a mezeru nebude schopné kompenzovat ani v dalších letech.

Pavel v Litvě opět kritizoval vládu za nízké výdaje na obranu. Probere to s Babišem

Schillerová podotkla, že plnění je věcí metodiky, hodnocení od NATO dostane Česko až zpětně. Česká republika se podle ní drží svých úkolů v NATO i toho, že je pro Severoatlantickou alianci tranzitní zemí.

Téma financování obrany politici otevřeli i v diskusním pořadu České televize s názvem Debata ČT. „Počítáme s tím, že do budoucna ten počet peněz, který půjde na obranu, se bude muset zvyšovat,“ uvedl na dotaz k navyšování výdajů v následujících letech místopředseda Sněmovny Jiří Barták (Motoristé). Utrácení ale podle něj musí být smysluplné.

„Musíme zvážit na ekonomických vahách, kolik těch peněz do té armády dáme,“ řekl místopředseda SPD Radim Fiala, podle něhož je armáda i obrana pro SPD prioritou. V ČR ale zároveň musí zůstat socioekonomická stabilita, dodal. Kritizoval předchozí vládu Petra Fialy (ODS), která podle něj dvou procent HDP dosahovala díky zálohovým platbám.

Moravcovy Otázky nahradila Debata ČT. Diskutovalo se na chodbě a s ozvěnou

Podobně se vyjádřil i místopředseda dolní komory Patrik Nacher (ANO), podle něhož vláda zálohové platby využívala, aby uměle splnila procenta. Zástupci opozice, mezi kterými byl i místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS), se proti těmto výrokům ohradili. Koaliční strany podle nich návrhem rozpočtu ukazují, že obrana pro vládu prioritou není.

Za nedostatečné výdaje na obranu zkritizovali Česko američtí velvyslanci při NATO Matthew Whitaker i v České republice Nicholas Merrick. O rozpočtu včetně obranných výdajů chce se Schillerovou a s premiérem Andrejem Babišem (ANO) jednat prezident Petr Pavel, sejde se s nimi v pondělí a v úterý.

5. března 2026
Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

15. března 2026  11:47,  aktualizováno  15:47

Náhrada za Moravce? Plno školáckých chyb a amatérismus, hodnotí mediální analytik

Premium
Nový pořad Debata ČT, na snímku zleva moderátor Lukáš Dolanský, Jiří Barták...

V takové podobě bych to na obrazovky nepustil, říká mediální analytik a zástupce šéfredaktora serveru Mediář Jan Potůček o politické Debatě ČT, která nahradila Otázky Václava Moravce. Podle něj šlo o...

15. března 2026  15:42

Napětí v Kongresáku aneb co v televizi nebylo. Nahlédněte do zákulisí Českých lvů

Český lev 2026

Lvi jsou rozdáni, všechny kategorie znají své vítěze. Prostřednictvím exkluzivních fotografií ze zákulisí můžete být svědky okamžiků napětí i radostného výbuchu emocí, které televizní kamery...

15. března 2026  15:30

Pacienti čekají na fyzioterapii měsíce. Léčba se tím může výrazně zkomplikovat

Bolesti zad, kloubů, svalové úrazy nebo potíže po operacích patří mezi...

Bolesti zad, kloubů, svalové úrazy nebo potíže po operacích patří mezi nejčastější důvody, proč lidé vyhledávají fyzioterapii. V praxi se ale často ukazuje, že dostat se k ní včas není samozřejmost....

15. března 2026  15:29

Auta jsou stále větší, ulice nikoli. Londýn bojuje proti SUV novými limity a poplatky

„Budeme pokračovat v rozvoji evidence rizik, která v Londýně představují...

Londýnská dopravní společnost Transport for London (TfL) se chystá rozšířit zóny s omezenou rychlostí 20 mil za hodinu a snížit rychlostní limity na nejrychlejších silnicích hlavního města. Starosta...

15. března 2026

Pákistánci hlásí, že udeřili na teroristické buňky afghánského hnutí Tálibán

Pákistánské vzdušné údery na Tálibán (březen 2026)

Pákistánci v noci na neděli zaútočili na vojenská zařízení afghánského vládního radikálního hnutí Tálibán a na to, co označil za úkryty teroristů na afghánském území. Na síti X to oznámil pákistánský...

15. března 2026  14:58

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

15. března 2026  14:45

Slibovat výdaje na obranu přes dvě procenta je teď nereálné, řekla Schillerová

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové, zástupců Finanční...

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla to v...

15. března 2026  14:43

Když máte se třídou hezký vztah, tak si vyrušování vyřeší sama, říká učitelka

Miroslava Smutná působí jako dějepisářka, němčinářka a kariérní poradkyně na...

Na každou vyučovací hodinu přichází s úsměvem na tváři. „Miroslava Smutná to dělá srdcem,“ napsali její žáci, když ji přihlásili do soutěže Zlatý Ámos. Kantorka z Obchodní akademie Kotlářská v Brně...

15. března 2026  14:13

USA a Čína jednají o obchodní dohodě. Trump chystá výjezd do Pekingu

Donald Trump a americký ministr financí Scott Bessent (13. prosince 2025)

Americký ministr financí Scott Bessent a čínský vicepremiér Che Li-feng se v neděli v Paříži sešli k jednáním o obchodní dohodě. Cílem rozhovorů je podle agentury Reuters rovněž příprava nadcházející...

15. března 2026

Moravcovy Otázky nahradila Debata ČT. Diskutovalo se na chodbě a s ozvěnou

Nový pořad Debata ČT, na snímku zleva moderátor Lukáš Dolanský, Jiří Barták...

Po odchodu moderátora Václava Moravce z České televize skončily i stejnojmenné Otázky. Ty od neděle nahradil diskuzní pořad s názvem Debata ČT, role moderátorů se chopili Lukáš Dolanský a Vanda...

15. března 2026  13:16,  aktualizováno  13:47

Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své...

Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby v neděli vyšli do ulic Budapešti a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Akce pořádané Orbánovou...

15. března 2026  13:41

