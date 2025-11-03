Poslanci skládají slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny

Josef Kopecký
Přímý přenos   13:48aktualizováno  14:22
Dvě stovky nových poslanců skládají slib na ustavující schůzi Sněmovny, která začala hymnou České republiky. Koná se v nejzazším možném termínu, třicet dnů po volbách, termín určil prezident Petr Pavel. V úvodu schůze se tři poslanci zvolení za ANO, hejtman Richard Brabec, starosta Sokolova Petr Kubis a primátor Plzně Roman Zarzycký vzdali mandátu. Nastoupí za ně náhradníci.

Jako první pak složil slib první místopředseda ANO Karel Havlíček, po něm poslanci podle abecedy skládají slib do rukou bývalé místopředsedkyně Sněmovny Věry Kovářové ze hnutí STAN.

Slib už složili předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš a také končící předseda vlády a ODS Petr Fiala.

Ve středu poslanci zvolí předsedu a místopředsedy Sněmovny, zřídí výbory. 108 poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by mělo podle koaliční smlouvy do čela Sněmovny v tajné volbě podpořit kandidáta SPD Tomia Okamuru.

Jeho protikandidátem bude šéf lidovců Jan Bartošek.

Předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka podepsali stejně jako šéfové poslaneckých klubů koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová Babišova vláda.

Budoucí premiér ji chce mít sestavenou do konce listopadu.

ANO, SPD a Motoristé podepsali smlouvu. Vládu chce Babiš do konce listopadu

„Věřím, že ne všichni voliči ANO chtěli, aby byl předsedou Poslanecké sněmovny Tomio Okamura,“ řekl předseda poslaneckého klubu lidovců Tom Philipp.

Lidovci proti Tomiovi Okamurovi nabízejí Jana Bartoška, podle lidovců jako slušného člověka. Okamura by podle něj jako předseda Sněmovny poškodil jméno České republiky. O podpoře své nominace vyjednává s končícími vládními stranami i s Piráty.

3. listopadu 2025  13:48,  aktualizováno  14:22

Nová ruská zbraň. Vyplula ponorka, která ponese jaderné podvodní drony Poseidon

Rusko spustilo na vodu novou jadernou ponorku Chabarovsk. Jde o první plavidlo, které je přímo určené k tomu, aby neslo podvodní drony Poseidon. Ty jsou schopné nést jadernou nálož. Ruský ministr...

3. listopadu 2025  12:43

Duka je ve vážném stavu opět v nemocnici. Prosíme o modlitbu, píše arcibiskupství

Kardinál Dominik Duka je zpět v nemocnici, ze které byl propuštěn do domácí péče teprve ve čtvrtek. Informaci na Facebooku oznámily Katolické noviny, kterým dal Duka rozhovor ještě předtím, než se...

3. listopadu 2025  12:39

