Reklamní letáky čeká zpoplatnění. Proti jsou důchodci, obchody i streamer

Pro někoho zbytečnost ve schránce, pro jiného významný informační zdroj. Slevovým letákům hrozí, že za ně budou muset producenti platit nejen cenu za tisk, ale i poplatek navíc za recyklaci. „V lepším případě končí v tříděném sběru placeném obcí, v tom horším jsou poházené na ulicích. Obcím tím ale vznikají náklady,“ vysvětluje motivaci zpoplatnění mluvčí resortu životního prostředí Veronika Krejčí.

Rada seniorů České republiky se ale bojí, že by letáky mohly úplně skončit. Bere to za sociální diskriminaci důchodců. „Pokud seniorům vezmete tištěný leták, v podstatě je tím odříznete od primárního informačního zdroje k nakupování,“ myslí si předsedkyně rady Lenka Desatová.

Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2023 má přístup k internetovému připojení jen 52 % Čechů starších 65 let. Přechod od tištěných letáků do internetových aplikací tak může být pro dříve narozené problematický.

Údaje z průzkumu, který si nechala zpracovat Rada seniorů, vyznívají pro zachování papírových letáků ještě více. „Tištěné letáky před těmi elektronickými preferuje 77 % lidí starších 60 let,“ uvádí Desatová na základě šetření.

Ta ve vyjádření redakci vypíchla ještě aspekt zajištění pracovních míst. „Pro osoby se zdravotním postižením je distribuce letáků častým a jedním z mála možných zaměstnání, které vzhledem ke svému handicapu mohou vykonávat,“ tvrdí.

Co je vaším hlavním zdrojem informací i slevách v obchodech? celkem hlasů: 135 Letáky 38 %(51 hlasů) Internetové stránky obchodu 10 %(14 hlasů) Aplikace v mobilu 19 %(25 hlasů) Informace přímo v obchodě 10 %(13 hlasů) Slevy vůbec neřeším 24 %(32 hlasů)

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza za zavedením nového poplatku vidí úlitbu obcím, které přijdou o část příjmů kvůli zálohování PET lahví. „Je to nesystémový návrh ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL), jak uplatit obce. Zdražení letáků povede ke zdražení potravin,“ varuje. Tomu ale resort nevěří.

„Není správné, že producenti letáků nenesou náklady na jejich zpracování poté, co se stanou odpadem. Obdobný poplatek hradí výrobci řady dalších výrobků, jako jsou obaly, elektrozařízení, baterie, pneumatiky a další. Není zřejmé, proč by to tak nemělo být i u letáků, které se v podstatě okamžitě poté, co jsou prolistovány, stávají odpadem a někdo se o ně musí postarat,“ zdůraznila.

Dopad na zaměstnanost handicapovaných

Rada seniorů také varuje, že pokud by se letáky kvůli zdražení přestaly tisknout, ohrozí to zaměstnávání lidí s handicapem. „Je to jedna z mála prací, které mohou vykonávat,“ upozornila Desatová.

Tento aspekt potvrdil také důchodce Petr Gabat, který redakci iDNES.cz kontaktoval. „Někteří lidé, třeba včetně mé dcery, by letáky nechtěli dostávat. Ale berou je, protože díky tomu mohou mít postižení práci,“ potvrdil slova Desatové.

S manželkou se ale prohlašují za lépe zajištěné důchodce a nakupují bez ohledu na akce. „Papírové letáky považujeme za naprosto zbytečné a z hlediska životního prostředí za škodlivé. Velké tabule před obchody stačí,“ vyslovil svůj názor.

Další důchodce, který napsal redakci, Vilém Neumann, letáky příliš neřeší a používá chytré aplikace. „Patřím k těm, kteří mají chytrý telefon,“ sdělil.

Uvědomuje si ale, že ne všichni jeho vrstevníci to mají stejně. „S letáky je problém. Existují starší lidé, kteří už ráno stojí u obchodu, aby nepřišli o nějakou akci, u které předpokládají ušetřit,“ uznává.

Proti návrhu vlády se staví i populární streamer Luboš Bailador, jenž má na sociální síti TikTok pořad, ve kterém kroužkuje ve slevových letácích ty nejvýhodnější koupě. „Každý to využívá, nejen důchodci,“ myslí si. „Musel bych to ukazovat z druhého telefonu,“ odpovídá na dotaz, jak by vypadal jeho pořad, kdyby byly letáky nakonec zrušeny.