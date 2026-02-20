Vláda vrátí slevu 75 procent na jízdné pro studenty a seniory. Od kdy bude platit

Autor: ,
  18:58
Sleva na jízdném 75 procent pro seniory a studenty, kterou má současná vláda v programovém prohlášení, by měla začít platit od 1. ledna 2027. V pátek to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). Studenti do 26 let a senioři starší 65 let mají aktuálně slevy na jízdném ve výši 50 procent. Loni stát dopravcům na kompenzacích za slevy vyplatil přes pět miliard korun.
Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili veškerou techniku a pracovníky ručního úklidu. (29. ledna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Revizoři kontrolují pasažéry v pražské MHD. Denně pokutují průměrně 12 lidí.
Revizoři kontrolují pasažéry v pražské MHD. Denně pokutují průměrně 12 lidí.
Revizoři kontrolují pasažéry v pražské MHD. Denně pokutují průměrně 12 lidí.
Pražský dopravní podnik spustí zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách...
35 fotografií

Původně přitom ministr zvažoval její zavedení od nového školního roku nebo od platnosti nového jízdního řádu v prosinci, nakonec se ale kvůli nutným přípravám na zavedení slevy rozhodl navrhnout termín na začátek příštího roku. Ve čtvrtek Bednárik návrh na zvýšení slevy od nového roku poslal ministryni financí Aleně Schillerové (ANO).

Lidé hlásí potíže s virtuálními jízdenkami MHD. Podejte reklamaci, radí podnik

Bednárik se chce zároveň zaměřit na zvýšení kontrol, zda dopravci skutečně přepraví počet studentů a seniorů, za které žádají kompenzace.

Studenti a senioři již v minulosti slevy ve výši 75 procent již měli. Od září 2018 je zavedla vláda Andreje Babiše (ANO). Vláda Petra Fialy (ODS), která ji nahradila, rozhodla o snížení slev zpět na 50 procent od dubna 2022. Slevu kritizovala jako nehospodárnou.

Kraj zdraží papírové jízdenky. Chce rychlejší odbavení a šetrnost

Výše kompenzací, které stát zaplatil dopravcům za zlevněné jízdné se v průběhu let měnila. V roce 2019 to bylo téměř šest miliard, další rok se částka snížila a v roce 2021 se z necelých tří miliard korun začala znovu zvyšovat. V minulém roce to bylo přes pět miliard, jak vychází z dat ministerstva dopravy.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Konečně získal souhlasy a vyřešil střet zájmů. Babiš převedl Agrofert do fondu

Aktualizujeme
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Premiér Andrej Babiš (ANO) k dnešku vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, když získal souhlasy regulatorních orgánů tří členských států Evropské unie....

20. února 2026  18:12,  aktualizováno  19:05

Vláda vrátí slevu 75 procent na jízdné pro studenty a seniory. Od kdy bude platit

Sníh v hlavním městě od rána komplikuje dopravu. Pražští silničáři nasadili...

Sleva na jízdném 75 procent pro seniory a studenty, kterou má současná vláda v programovém prohlášení, by měla začít platit od 1. ledna 2027. V pátek to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD)....

20. února 2026  18:58

VIDEO: Bodyguardi ázerbájdžánského prezidenta napadli v USA demonstranty

Washington vyšetřuje napadení Ázerbájdžánců ochrankou prezidenta Aliyeva

Tělesná stráž chránící ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva napadla krajany, kteří ve Washingtonu demonstrovali za osvobození politických vězňů. Na sociálních sítích se šíří video z incidentu....

20. února 2026  18:39

Nejvyšší soud zablokoval Trumpovi plošná cla. Nadšení střídá nejistota, co bude dál

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37,  aktualizováno  18:10

Policie pátrá po muži z jihlavské psychiatrie, dalšího pacienta už našla

ilustrační snímek

Policie našla hledaného muže z Písecka. V pátrání byl kvůli tomu, že ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci, vzhledem k podávání omamných látek mohl...

20. února 2026  17:26,  aktualizováno  18:06

Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka

Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...

Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...

20. února 2026  17:49

Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)

Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech...

20. února 2026  17:34

Po srážce na sjezdovce v Harrachově zemřela lyžařka. Policie hledá svědky

V Harrachově se 20. února 2026 po poledni srazili na sjezdovce muž a žena....

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka v seniorském věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  14:56,  aktualizováno  17:31

Video od AI se zadrženou imigrantkou v USA zlomilo vaz zpravodajce německé ZDF

Ilustrační snímek

Německá veřejnoprávní televizní stanice ZDF odvolala svoji zpravodajku z New Yorku kvůli příspěvku, ve kterém použila video vytvořené umělou inteligencí (AI). Po prověření příspěvku, který se stal...

20. února 2026  17:29

Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu. Podívejte se, kolik měří hlavní věž

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého...

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého nejvyššího bodu. Dělníci totiž instalovali horní část kříže na věži Ježíše Krista, která se tak nově tyčí do výšky 172,5 metrů....

20. února 2026  17:22

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

20. února 2026  17:05

Vzniká nový projekt levné protivzdušné obrany. Chystá jej pět evropských států

FPV dron.

Pět největších evropských obranných mocností spojuje síly na projektu v hodnotě několika milionů eur. Jeho cílem je do dvanácti měsíců uvést do výroby levné systémy protivzdušné obrany, jako jsou...

20. února 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.