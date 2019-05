Prahu čekají oslavy na Vltavě. Představí i historické lodě z Halštatu

První hudební vystoupení na lodích se v Praze datuje až do roku 1627, novodobé slavnosti Navalis se v Praze konají od roku 2009. Pořadatelé se svatojánské slavnosti snaží každý rok něčím ozvláštnit. Letos proto domluvili spolupráci s rakouským městem Halštat.

Právě od Halštatského jezera pocházejí „cíle“. Široké jednoduché pramice, které převážely sůl. A v 16. století dokonce inspirovaly české loďaře. Pražané podle jejich vzoru začali stavět takzvané naháče, tedy odkryté čluny převážející těžký náklad.

Proč právě lodě z rakouského Halštatu inspirovaly loďaře z Prahy vysvětluje organizátor svatojánských oslav Navalis Zdeněk Bergman. Za vším byl jejich nízký ponor. „Díky tomu mohli naložit co nejvíc zboží, které následně mohli v Praze prodat,“ vysvětluje Bergman.



V Halštatu stále vyrábí repliky původních cíl. Na jezeře je pohání elektromotor. Vesla, která kormidelníci používali před 800 lety, jsou dnes jen na ozdobu.

A lodě v současnosti využívají zejména turisté, kteří z jejich paluby obdivují městečko Halštat, jeho historické dřevěné domky, ale také vrcholky Alp. Oblíbené je i mezi českými turisty. Městečko je od Prahy vzdálené jen něco málo přes čtyři hodiny autem a kromě přírody láká i na nejstarší solný důl na světě. Teď však kousek Halštatu míří na Vltavu do Prahy.

„Nejen, že přijedou do Prahy, aby demonstrovaly spojitost se stavbou lodí na Vltavě, ale zároveň jsou naším lodním propojením mezi Prahou a Benátkami, protože lidé z Alp nebo mnozí lidé ze Solné komory dřevo do Benátek dopravovali. Byli těmi, kteří tam stavěli dřevěné domy první. Čili původní benátské lodice jsou stejného základu jako lodě v Solné komoře a velice podobné českým pramicím na Vltavě,“ popisuje Bergman důvod, proč je cesta halštatských lodí do Prahy zajímavá.

Jedenáctý ročník Svatojánských slavností Navalis slibuje velkolepou barokní podívanou na Vltavě.

Dvoudenní program startuje už v úterý 14. května ve 14 hodin v Hergetově cihelně. Hlavní část slavností je ale o den později a zahrnuje mši svatou v katedrále svatého Víta, žehnání koním a jezdcům, koncert na hladině pod Karlovým mostem i regatu skvostných lodí včetně benátských veslic typu bissona.

Stejně jako minulý rok je v plánu i ohňostroj a seskok parašutisty. Ten při jubilejním desátém ročníku okouzlil diváky průletem pod obloukem Karlova mostu.

