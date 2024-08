Exekuce na dítě. Rodiče se rvali o dcerku, fotka změnila rozvody v Česku

Na snímku už se na první pohled odehrává drama. Mezi manželi se vzpouzí dítě, oba ho drží za ruku a ani jeden nehodlá polevit. Píše se leden 2007 a před soudem na Praze 5 právě vrcholí jedna z největších kauz sporů o dítě v tuzemsku.

Vše začalo o sedm let dříve, kdy se Jorge Barao, Portugalec pracující v Praze, seznámil s Natálií. Z jejich románku se nedlouho poté narodila dcera Sarah a partneři se vzali. Zhruba po roce a půl se ovšem celá rodina kvůli Jorgeho práci přesunula do Lisabonu.

„Tam ale nemohl (Jorge Barao, poz. red.) najít práci. Bydleli jsme v bytě s jeho rodiči a sestrou. Jeho rodina nás živila. Pak mě několikrát zbil pěstí do hlavy,“ vzpomínala později pro iDNES.cz Natálie Baraová. Svého manžela navíc obvinila, že dceru sexuálně obtěžoval. To ale Barao popřel.

Po několika měsících se rodina vrátila do Česka. Zpátečním letem do Lisabonu už letěl Jorge sám. Natálie Baraová se rozhodla zůstat v Česku, zažádat o rozvod a usilovat o svěření dcery do své péče.

Jorge Barao se proto obrátil na brněnský Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, který ho při soudních jednáních v Česku zastupoval. Obvodní soud pro Prahu 5 rozhodl jasně: dítě bylo z Portugalska uneseno. Do místa svého posledního bydliště se musí vrátit.

S tím se ale Natálie odmítla smířit a začala dvouletá hra na schovávanou. Soud totiž několikrát nařídil exekuci dítěte. Ta se však ani jednou nekonala – soudní vykonavatelé nezastihli Natálii s dcerou nikdy doma.

Bitka před budovou soudu

Matka se nakonec v polovině ledna 2007 rozhodla dceru po bezmála čtyřletém odloučení vydat otci, jak nařídily soudy. Sarah jeho zemi ani řeč prakticky neznala, otce si vlastně ani nepamatovala. Boj o dceru tak pro Natálii rozhodně nebyl u konce. Předání děvčete bylo spíš chvilkovým příměřím, které se navíc neobešlo bez pláče a tahanic o holčičku. Drama tehdy zachytil fotograf MF DNES Dan Materna.

„Byla to vlastně rvačka před budovou soudu. U maminky, ale hlavně i u dítěte, vypukly emoce. Justiční stráž to asi viděla na kamerách, ale nevyběhla ven a situaci žádným způsobem nezastavila. Ta fotka pak byla na titulce novin snad třikrát,“ vzpomíná Materna, který se snímkem nazvaným „Exekuce dítěte“ vyhrál soutěž Czech Press Photo.

„Vítězná fotografie zachycuje největší soukromé drama v životě člověka – válku v rodině. Je to krize hodnot, kdy prohrávají všichni: matka, otec, dítě, společnost i úřady,“ zhodnotila tehdy jedenáctičlenná porota. Pro Maternu to bylo už druhé ocenění za téma, kterému se věnoval dlouhodobě.

„Tři roky předtím jsem dostal Czech Press Photo za případ pana Fialy, který byl rozvedený a měl dva kluky. Neměl střídavou péči, a tak bojoval za to, aby mohl mít syny alespoň každý sudý víkend. Jeho bývalá žena mu ale kluky nepůjčovala, a tak neustále chodil k soudu a bojoval s úřední mašinérií. Kluci ale asi doma poslouchali, že tatínek je ošklivý pán, a nechtěli k němu. Trvalo to několik let,“ vypráví český fotograf.

Kauza Fiala. Fotograf MF Dnes Dan Materna získal v za snímky ze série „Exekuce dětí rozvedených rodičů“ v roce 2004 první cenu Czech Press Photo v kategorii Aktualita

I tento spor nakonec vygradoval do bitky o děti přímo na ulici. „Byla to šílená scéna, přijela policie a otce odvezli. On to bral jako šílené příkoří, protože přeci jen nárok na kluky měl. Byla to neřešitelná situace. Za mě jsou vinni oba rodiče, ale otec to neřešil úplně šťastně. Jednou dokonce vběhl během soudního jednání do soudní místnosti a pokousal soudce. To asi také není cesta,“ vzpomíná Materna, který se v MF DNES těmto případům věnoval spolu s Janou Blažkovou a poté s Pavlou Kubálkovou.

„Byly to skutečně případy, kdy exekutoři přišli do školy a místo, aby šli do bytu a vzali nějakým neplatičům televizi, tak odvedli dítě. To se mi nikdy nepodařilo vyfotit, buď jsem tam přijel pozdě, nebo jsme se tu informaci nedozvěděli včas,“ doplňuje ještě bývalý fotograf MF DNES. Na rozdíl od předchozího případu ale ten se Sarah Baraovou trval poměrně krátkou dobu.

Spory bez dětí

Maternova fotka spustila lavinu diskuzí o mezinárodních únosech dětí jedním z rodičů a nastartoval řadu změn. Tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas kvůli případu Barao odvolal šéfa Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí (ÚMPOD) Rostislava Záleského.

„Jde o humbuk, který má znemožnit skutečnou ochranu dětí,“ reagoval tehdy na své odvolání Záleský pro Radiožurnál. Nečas podle něj podlehl tlaku médií.

„Naši lidé nejsou oprávněni zjišťovat názory dětí. Ve chvíli, kdy se nedokážou dohodnout rodiče, tak žádný orgán nemá absolutní moc, aby něco napravil. Naší snahou vždy bylo, aby o ne/návratu dítěte bylo rozhodnuto co nejdřív,“ argumentoval tehdy dosluhující šéf ÚMPOD.

Článek 13 Haagské úmluvy Někteří experti už tehdy upozorňovali, že úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí upravuje i situace, kdy soud není povinen navrácení nařídit.

Materna připomíná, že Záleský měl advokátní kancelář a díky podobným případům se dostával k zajímavým zahraničním klientům.

„Buď na tom nějak participoval, parazitoval, nebo to pro něj bylo obchodně zajímavé. Po jeho výměně následoval společenský tlak, aby se rodiče v takových případech dohodli v klidu a nejlépe bez přítomnosti dětí. Další podobné případy už pak nenastaly,“ vypráví Materna.

ÚMPOD se již tehdy řídil, a dodnes také řídí, Haagskou únosovou úmluvou. Nečasovi, který po případu Barao navrhoval změny zákonů, proto oponovali někteří experti, že východisko se dá najít i v samotné úmluvě. Jedna její část totiž říká, že soud dítě do ciziny k jednomu z rodičů poslat nemusí, jestliže má podezření na jakoukoliv formu týrání, ať už fyzického, nebo psychického.

Případ Sarah Baraové přesto mnohé změnil. Dnes se klade důraz zejména na mimosoudní řešení, kdy místo anonymních advokátů a soudců aktivně rozhodují rodiče. „Zpravidla se jedná o mnohonásobně rychlejší řešení, než je soudní řízení. Rodiče také mohou ušetřit náklady za právní zastoupení,“ vysvětluje ÚMPOD, které jde dnes tomuto postupu naproti. Když se ale rodiče nedokážou dohodnout, připadne věc soudům. Platí ale, že by soudce měl vždy zohlednit nejlepší zájem dítěte a přihlédnout i k jeho přání.

Stejně jako si tehdy šestiletá Sarah přála návrat do Prahy. Na ten došlo pouhý měsíc po její exekuci do Portugalska. Tamní soudy nakonec poměrně nečekaně rozhodly, že dcera náleží matce. „Když jsme seděli v letadle do Prahy, Sára ihned usnula. Byla hrozně unavená. V tu chvíli jsem se rozbrečela a vyčítala jsem si, čím vším moje dítě muselo projít. Nikomu bych to nepřála,“ řekla tehdy Natálie Baraová.