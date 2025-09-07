Poslední Velikonoce před válkou. Fotka loučení u vlaku předpověděla tragédii

Byl duben 1939. Slunce na zasněžených horách hřálo jako v létě a svět ještě předstíral, že se nic neděje. Jen pár týdnů po okupaci Československa nacistickým Německem vyjel vlak s partou mladých studentů do hor. Směr: Bílý Kříž v Beskydech. Mezi nimi fotograf Ladislav Sitenský, dívka jménem Eva Zimmerová (později Jiránková) se dvěma svými spolužačkami a nadějný atlet, několikanásobný mistr Československa v běhu na středních tratích Evžen Rošický.
Z výletu vznikla série lehce melancholických snímků – vzpomínka na poslední dny bezstarostnosti a mládí, ač už schovaná za závojem německé okupace. Ten nejznámější z nich nese název Sbohem a na shledanou! – a právem ten se stal symbolem jednoho generačního loučení, možná i předtuchy, že nic už nebude jako dřív.
Poslední prázdniny před bouří
Sitenský, který v té době studoval architekturu, už tehdy fotografoval pro skautské časopisy, ale i pro Pestrý týden nebo Ozvěny. Fotografovat začal ve třinácti letech, kdy mu otec koupil první malý fotoaparát. Ale teprve události roku 1939 jeho talent směřovaly k zásadnímu tématu: lidské tváře v čase zlomu.
Na Bílém Kříži zažil cosi jako poslední studentské prázdniny. A nabyl také jedno nové přátelství. Právě zde se totiž seznámil s Rošickým, na něhož vzpomínal o padesát let později v deníku Mladá fronta.
„Byly to pro nás oba poslední prázdniny před bouří. Tušili jsme, že pravé peklo na sebe nenechá dlouho čekat. Snad i proto jsme byli tenkrát veselí, jako kdyby to bylo naposledy. A bylo. Pro mne na dlouho, pro Evžena Rošického navždy,“ napsal tehdy fotograf, který zachytil také příjezd okupantů do Prahy 15. března 1939.
Rošického a tři dívky zachytil Sitenský na svých fotografiích – při kartách, hře na harmoniku, v zasněžené krajině i v zasněném výrazu. A právě ten kontrast – smích, mládí, ale i stín blížící se války – dává snímkům hloubku, kterou dokázal plně doostřit teprve čas.
Loučení, o němž nikdo nevěděl, že je poslední
Snímek „Sbohem a na shledanou!“ vznikl pravděpodobně cestou zpět z výletu v Beskydech. Zachycuje dívku v okně vlaku – Ladislavovu kamarádku a výbornou lyžařku Evu Zimmerovou, s níž se přátelil dlouhé roky – jak se dotýká ruky někoho mimo záběr. Kdo je na druhé straně, ale zůstává záhadou. Fotograf? Rošický?
„Dědeček vnímal, že doba je napjatá. Když 15. srpna 1939 odjížděl jedním z posledních přímých rychlíků do Paříže na stáž, nevěděl, jak se situace bude vyvíjet a kdy se bude moci vrátit. Tahle fotografie vystihuje loučení – nejasné, symbolické,“ popisuje snímek Adéla Kándlová, Sitenského vnučka a správkyně jeho odkazu.
Sitenského odchod do zahraničí se neobešel bez komplikací. Dne 7. srpna 1939, v den jeho dvacátých narozenin, jej zatklo gestapo a odvedlo do Petschkova paláce (tzv. Pečkárny). Obvinili jej, že padělal povolení k výjezdu, což ale nebyla pravda. Povolení získal díky otcovým konexím na francouzského konzula.
„Francouzi se k tomu přiznali a gestapu se za to omluvili. A aby z toho nevznikla nějaká mezinárodní zápletka, tak mě z Pečkárny pustili, což byl dost zázrak. A já jsem díky tomu 15. srpna, neboli čtrnáct dní před válkou, normálně odjel rychlíkem z Prahy,“ vzpomínal fotograf v rozhovoru pro Český rozhlas.
Ve Francii se Sitenský dobrovolně přihlásil do nově vznikající Československé zahraniční armády, v listopadu poté dostal povolávací rozkaz a přidal se k 312. československé stíhací peruti. V následujícím roce se po pádu Francie přesunul do Anglie, působil například na základně Královského letectva (Royal Air Force) v Duxfordu, kde měl na starosti fotokulomety. Později vystřídal asi 22 různých letišť, než v listopadu 1942 nastoupil na Inspektorát čs. letectva v Londýně.
Právě zde se z něj stal autor slavných dokumentárních snímků československých perutí v době druhé světové války. Nešlo mu ale jen o historické zachycení doby. „Děda vždycky říkal, že když za války fotografoval, nešlo mu jen o to, aby ty fotky byly dokumentární, ale hlavně aby byly výtvarné,“ vzpomíná Sitenského vnučka Adéla Kándlová.
Podle ní se také chtěl stát pilotem. Dokonce byl koncem února 1942 vybrán do pilotní školy, ale generál Janoušek jej nakonec nenechal odletět. Říkal, že pilotů může mít, kolik potřebuje, ale dobrého fotografa má jen jednoho. „Možná mu tímto rozhodnutím zachránil život, protože z dalších čtyř, s kterými měl do pilotní školy nastoupit, se ani jeden konce války nedožil,“ přemítá Sitenského vnučka.
Oslava života
Fotografie z beskydské série byly zveřejněny v Pestrém týdnu po Sitenského odchodu do Francie, redakce je publikovala pod pseudonymem S. Ladislávek.
Z mladické lásky Evy a Evžena, kterou v jejích začátcích Sitenský zachytil, zbylo pár snímků – a jeden smutný osud. Evžen Rošický se po okupaci zapojil do odboje. Během heydrichiády, konkrétně 18. června 1942, byl zatčen a přesně o týden později po řadě výslechů popraven na Kobyliské střelnici – ve stejný den jako jeho otec Jaroslav Rošický. Evžen ještě stihl napsat vzkaz své matce: „Maminko, odešel jsem s dvěma pány od gestapa. Líbá tě Evžen.“
Eva Zimmerová, později už jako Jiránková, na poslední radostné okamžiky vzpomínala v rozhovoru o šedesát let později. „Rošický byl můj boyfriend. Dodnes mám doma krátký film, jak se kouluju s Rošickým,“ uvedla v roce 2002 pro časopis Dobrá adresa. Kándlová připomíná, že právě tento film, na který Jiránková vzpomínala, natočil její dědeček. Jednalo se o jeho úplně první filmařský pokus a stejně jako ve svém dalším díle se v něm i přes obtížnost doby snažil oslavovat život, ne zachycovat hrůzy.
Tomu se ostatně vědomě vyhýbal. Doložil to například i v rozhovoru z roku 2005 pro Lidové noviny, kde řekl: „Nikdy jsem se nechtěl šťourat v cizí bolesti. Byl jsem například v Lille, když se vraceli domů francouzští zajatci, viděl jsem, jak s úzkostí pátrali po někom blízkém. Měl jsem v očích slzy, nedokázal jsem fotit,“ vzpomínal.
Jeho snímky radostných okamžiků z běžného života i z období druhé světové války nyní zachycuje výstava fotografií Ladislava Sitenského v Národním technickém muzeu v Praze, která nese název Cesta ke svobodě. Návštěvníci ji mohou vidět do 5. října letošního roku. Je připomínkou těch, kteří nesložili ruce v klín, ale bojovali proti nacismu, ať již se zbraní, kniplem nebo s fotoaparátem v ruce.