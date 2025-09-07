Poslední Velikonoce před válkou. Fotka loučení u vlaku předpověděla tragédii

Miroslava Sloupová
Seriál
Na první pohled je to jen dívka v okně vlaku. Usmívá se, drží něčí ruku. Loučí se. Za tímto tichým momentem se však skrývá příběh hlubokého přátelství přervaného válkou. Fotografie Ladislava Sitenského „Sbohem a na shledanou!“ zachytila poslední předválečné Velikonoce roku 1939. A zároveň okamžik, kdy se životy mladých lidí nenávratně změnily. Její pozadí odkrývá další díl seriálu Slavné fotografie.
Fotografie Ladislava Sitenského „Sbohem a na shledanou!“ zachytila poslední...

Fotografie Ladislava Sitenského „Sbohem a na shledanou!“ zachytila poslední předválečné Velikonoce roku 1939. | foto: Archiv Adély Kándlové

Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd sérií snímků, jimž dominovala...
Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd sérií snímků, jimž dominovala...
Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd sérií snímků, jimž dominovala...
Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd během Velikonoc 1939 sérií...
37 fotografií

Byl duben 1939. Slunce na zasněžených horách hřálo jako v létě a svět ještě předstíral, že se nic neděje. Jen pár týdnů po okupaci Československa nacistickým Německem vyjel vlak s partou mladých studentů do hor. Směr: Bílý Kříž v Beskydech. Mezi nimi fotograf Ladislav Sitenský, dívka jménem Eva Zimmerová (později Jiránková) se dvěma svými spolužačkami a nadějný atlet, několikanásobný mistr Československa v běhu na středních tratích Evžen Rošický.

Slavné fotografie

Z výletu vznikla série lehce melancholických snímků – vzpomínka na poslední dny bezstarostnosti a mládí, ač už schovaná za závojem německé okupace. Ten nejznámější z nich nese název Sbohem a na shledanou! – a právem ten se stal symbolem jednoho generačního loučení, možná i předtuchy, že nic už nebude jako dřív.

Poslední prázdniny před bouří

Sitenský, který v té době studoval architekturu, už tehdy fotografoval pro skautské časopisy, ale i pro Pestrý týden nebo Ozvěny. Fotografovat začal ve třinácti letech, kdy mu otec koupil první malý fotoaparát. Ale teprve události roku 1939 jeho talent směřovaly k zásadnímu tématu: lidské tváře v čase zlomu.

Na Bílém Kříži zažil cosi jako poslední studentské prázdniny. A nabyl také jedno nové přátelství. Právě zde se totiž seznámil s Rošickým, na něhož vzpomínal o padesát let později v deníku Mladá fronta.

Fotografie Ladislava Sitenského „Sbohem a na shledanou!“ zachytila poslední předválečné Velikonoce roku 1939.
Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd sérií snímků, jimž dominovala jeho dlouholetá kamarádka Eva Zimmerová (později Jiránková) po boku atleta Evžena Rošického.
Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd sérií snímků, jimž dominovala jeho dlouholetá kamarádka Eva Zimmerová (později Jiránková).
Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd sérií snímků, jimž dominovala jeho dlouholetá kamarádka Eva Zimmerová (později Jiránková).
37 fotografií

„Byly to pro nás oba poslední prázdniny před bouří. Tušili jsme, že pravé peklo na sebe nenechá dlouho čekat. Snad i proto jsme byli tenkrát veselí, jako kdyby to bylo naposledy. A bylo. Pro mne na dlouho, pro Evžena Rošického navždy,“ napsal tehdy fotograf, který zachytil také příjezd okupantů do Prahy 15. března 1939.

Rošického a tři dívky zachytil Sitenský na svých fotografiích – při kartách, hře na harmoniku, v zasněžené krajině i v zasněném výrazu. A právě ten kontrast – smích, mládí, ale i stín blížící se války – dává snímkům hloubku, kterou dokázal plně doostřit teprve čas.

Loučení, o němž nikdo nevěděl, že je poslední

Snímek „Sbohem a na shledanou!“ vznikl pravděpodobně cestou zpět z výletu v Beskydech. Zachycuje dívku v okně vlaku – Ladislavovu kamarádku a výbornou lyžařku Evu Zimmerovou, s níž se přátelil dlouhé roky – jak se dotýká ruky někoho mimo záběr. Kdo je na druhé straně, ale zůstává záhadou. Fotograf? Rošický?

„Dědeček vnímal, že doba je napjatá. Když 15. srpna 1939 odjížděl jedním z posledních přímých rychlíků do Paříže na stáž, nevěděl, jak se situace bude vyvíjet a kdy se bude moci vrátit. Tahle fotografie vystihuje loučení – nejasné, symbolické,“ popisuje snímek Adéla Kándlová, Sitenského vnučka a správkyně jeho odkazu.

Ladislav Sitenský pořídil na výletu do Beskyd sérií snímků, jimž dominovala jeho dlouholetá kamarádka Eva Zimmerová (později Jiránková) po boku atleta Evžena Rošického.

Sitenského odchod do zahraničí se neobešel bez komplikací. Dne 7. srpna 1939, v den jeho dvacátých narozenin, jej zatklo gestapo a odvedlo do Petschkova paláce (tzv. Pečkárny). Obvinili jej, že padělal povolení k výjezdu, což ale nebyla pravda. Povolení získal díky otcovým konexím na francouzského konzula.

„Francouzi se k tomu přiznali a gestapu se za to omluvili. A aby z toho nevznikla nějaká mezinárodní zápletka, tak mě z Pečkárny pustili, což byl dost zázrak. A já jsem díky tomu 15. srpna, neboli čtrnáct dní před válkou, normálně odjel rychlíkem z Prahy,“ vzpomínal fotograf v rozhovoru pro Český rozhlas.

Ve Francii se Sitenský dobrovolně přihlásil do nově vznikající Československé zahraniční armády, v listopadu poté dostal povolávací rozkaz a přidal se k 312. československé stíhací peruti. V následujícím roce se po pádu Francie přesunul do Anglie, působil například na základně Královského letectva (Royal Air Force) v Duxfordu, kde měl na starosti fotokulomety. Později vystřídal asi 22 různých letišť, než v listopadu 1942 nastoupil na Inspektorát čs. letectva v Londýně.

Zkroušený vlastenec oplakal pád Francie. Jeho slzy vyždímala americká propaganda

Právě zde se z něj stal autor slavných dokumentárních snímků československých perutí v době druhé světové války. Nešlo mu ale jen o historické zachycení doby. „Děda vždycky říkal, že když za války fotografoval, nešlo mu jen o to, aby ty fotky byly dokumentární, ale hlavně aby byly výtvarné,“ vzpomíná Sitenského vnučka Adéla Kándlová.

Podle ní se také chtěl stát pilotem. Dokonce byl koncem února 1942 vybrán do pilotní školy, ale generál Janoušek jej nakonec nenechal odletět. Říkal, že pilotů může mít, kolik potřebuje, ale dobrého fotografa má jen jednoho. „Možná mu tímto rozhodnutím zachránil život, protože z dalších čtyř, s kterými měl do pilotní školy nastoupit, se ani jeden konce války nedožil,“ přemítá Sitenského vnučka.

Oslava života

Fotografie z beskydské série byly zveřejněny v Pestrém týdnu po Sitenského odchodu do Francie, redakce je publikovala pod pseudonymem S. Ladislávek.

Z mladické lásky Evy a Evžena, kterou v jejích začátcích Sitenský zachytil, zbylo pár snímků – a jeden smutný osud. Evžen Rošický se po okupaci zapojil do odboje. Během heydrichiády, konkrétně 18. června 1942, byl zatčen a přesně o týden později po řadě výslechů popraven na Kobyliské střelnici – ve stejný den jako jeho otec Jaroslav Rošický. Evžen ještě stihl napsat vzkaz své matce: „Maminko, odešel jsem s dvěma pány od gestapa. Líbá tě Evžen.“

Terezko, nakresli domov. Fotka zděšené holčičky ukázala, co válka dělá s dětmi

Eva Zimmerová, později už jako Jiránková, na poslední radostné okamžiky vzpomínala v rozhovoru o šedesát let později. „Rošický byl můj boyfriend. Dodnes mám doma krátký film, jak se kouluju s Rošickým,“ uvedla v roce 2002 pro časopis Dobrá adresa. Kándlová připomíná, že právě tento film, na který Jiránková vzpomínala, natočil její dědeček. Jednalo se o jeho úplně první filmařský pokus a stejně jako ve svém dalším díle se v něm i přes obtížnost doby snažil oslavovat život, ne zachycovat hrůzy.

Tomu se ostatně vědomě vyhýbal. Doložil to například i v rozhovoru z roku 2005 pro Lidové noviny, kde řekl: „Nikdy jsem se nechtěl šťourat v cizí bolesti. Byl jsem například v Lille, když se vraceli domů francouzští zajatci, viděl jsem, jak s úzkostí pátrali po někom blízkém. Měl jsem v očích slzy, nedokázal jsem fotit,“ vzpomínal.

Výstava s názvem Cesta ke svobodě v Národním technickém muzeu prezentuje stovku fotografií Ladislava Sitenského.

Jeho snímky radostných okamžiků z běžného života i z období druhé světové války nyní zachycuje výstava fotografií Ladislava Sitenského v Národním technickém muzeu v Praze, která nese název Cesta ke svobodě. Návštěvníci ji mohou vidět do 5. října letošního roku. Je připomínkou těch, kteří nesložili ruce v klín, ale bojovali proti nacismu, ať již se zbraní, kniplem nebo s fotoaparátem v ruce.

Vstoupit do diskuse

Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

Běloruský policista Tsimur Griško během zásahu proti demonstrantům v centru...

Seriál Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si...

Specnaz s kojencem. Srdceryvná fotka zakryla zpackaný zásah v Beslanu

Ruský policista Elbrus Gogničajev vynáší ze školy v Beslanu malou Aljonu...

Seriál Vždy, když nastane první školní den, ožívají na Kavkazu vzpomínky na nejhorší teroristický útok v...

Celá rodina zemřela, zbyl mu jen plyšák. Fotka sirotka ukázala britskou zarputilost

Opuštěný chlapec drží plyšové zvířátko uprostřed trosek po německém leteckém...

Seriál Uprostřed ruin Londýna sedí malý chlapec a v rukách tiskne plyšové zvířátko. Je to jediná věc,...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Lovci signálu zvedli mobily k nebi, hypnotická fotka ohlásila migrační vlnu

Uprchlíci v Džibutsku se snaží chytit laciný signál ze sousedního Somálska....

VIDEO Seriál Obrazy uprchlické krize byly vždy plné zoufalství, přeplněných lodí i improvizovaných táborů...

Nouze naučila imigranta fotit, americké smetánce odhalil ghetta New Yorku

Fotografie Úkryt banditů, 59 1/2 Mulberry Street od Jacoba Riise.

Seriál Dánský fotograf a novinář Jacob Riis byl jedním z prvních, kdo dal nahlédnout do nuzného života v...

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Hrozí genetické vady i incest. Kontrola dárců spermatu a vajíček však u nás vázne

Premium

Pořídit si dítě „ze zkumavky“ může mít kromě radosti i úskalí. Může se stát, že po světě bude běhat několik jeho sourozenců. V horším případě stovky i tisíce. V Nizozemsku se nedávno provalilo, že...

7. září 2025

Poslední Velikonoce před válkou. Fotka loučení u vlaku předpověděla tragédii

Na první pohled je to jen dívka v okně vlaku. Usmívá se, drží něčí ruku. Loučí se. Za tímto tichým momentem se však skrývá příběh hlubokého přátelství přervaného válkou. Fotografie Ladislava...

7. září 2025

Jako za Stalina. Na Krymu teď bez procesů mizí i matky s dětmi, říká aktivista

Premium

Rusové proměnili Krym v místo bez zákonů. Lidé tam beze stopy mizí. Do tajných věznic na poloostrově převážejí i obyvatele nově okupovaných ukrajinských území. Znepokojivým trendem je, že mezi těmito...

7. září 2025

Londýnská policie zatkla stovky lidí podporujících propalestinské teroristy

Londýnská policie zatkla zhruba 425 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action, kterou britská vláda zakázala na základě protiteroristických zákonů.

6. září 2025  17:37,  aktualizováno  22:40

Odpojené lano, proč nereagovaly brzdy? Co předcházelo havárii lanovky v Lisabonu

Středeční havárii lanovky v Lisabonu, při níž zahynulo 16 lidí, podle prvních zjištění předcházelo odpojení lana mezi dvěma vozy, oznámil v sobotu večer portugalský úřad pro vyšetřování leteckých a...

6. září 2025  22:24

Rusové zaútočili rojem dronů na Kyjev i Záporoží, zasáhli školku a obytný dům

Sledujeme online

Na Ukrajinu v sobotu večer znovu zaútočil roj ruských dronů. V hlavním městě Kyjevě zasahovala protivzdušná obrana. Armáda varuje před blížícími se bojovými drony nad Černým mořem směrem k Chersonu.

6. září 2025  20:31

Poslední veřejné oběšení v Praze přilákalo desetitisíce lidí. Popravu sledovali i školáci

Premium

Zpráva o rozsudku nad německým náměstkem pražského primátora Josefem Pfitznerem se Prahou roznesla rychle. Ve čtyři hodiny odpoledne byl trest smrti oběšením vynesen a už v půl sedmé byl veřejně...

6. září 2025

Číňan ve zbroji. Na festival hry Kingdom Come přijeli fanoušci z celého světa

Na první oficiální fanouškovský festival Kingdom Come: Deliverance v sobotu v Malešově u Kutné Hory přijelo mnoho lidí ze zahraničí, často v kostýmech. Vyprodaná akce pro 2500 lidí byla zároveň i...

6. září 2025  19:31

Pacienti bojují za doprovod při uspávání. Někde to jde, jinde to řeší soud

Zatímco v soukromých klinikách je už i v Česku běžné, že lékaři před operací uspávají děti v přítomnosti rodičů, aby se vyděšeně nebránily a neplakaly, mnohé nemocnice to odmítají. A když o doprovod...

6. září 2025  19:13

Elektřinu můžete sdílet se sousedem nebo rodiči. A ještě na tom vydělat

Sousedé si dřív běžně pomáhali – já tobě vejce, ty mně mouku. Na trhu s energetikou se teď díky legislativním změnám odehrává něco podobného. Sousedé mohou založit komunity, ve kterých si vyrobí a...

6. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pijavice a baňkování po úplňku. Do tureckých nemocnic se vrací staré metody

Nové vlasy, hezčí zuby a nohy ošetřené pijavicemi. Turečtí lékaři do své nabídky čím dál víc zařazují i starodávné léčebné metody. Cílem je přitom nejen podpořit účinky standardní medicíny, ale i...

6. září 2025  18:27

Pete Hegseth, ministr války. Rezort obrany změnil svou tvář dle Trumpova přání

Americké ministerstvo obrany zareagovalo na páteční nařízení prezidenta Donalda Trumpa, který ve svém výnosu udělil rezortu druhotný název ministerstvo války. Titul ministr války od soboty používá...

6. září 2025  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.