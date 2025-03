Vzpoura dezolátů. Po ceně za nejlepší fotku přišlo obvinění z montáže

„Navždy spolu,“ stojí na tričku muže, o kterého se na snímku přetahuje hned několik rukou. Některé jsou zasahujících policistů, jedna je jeho manželky. Vousáč v triku vzývajícím československou identitu přišel k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 do justičního areálu Na Míčánkách podpořit obžalované dezinformátory Patrika Tušla a Tomáše Čermáka.

Soudní slyšení s hrdiny dezinformační scény bývala často vyhrocená. Tušl a Čermák byli nakonec odsouzeni za nenávistné výroky o Ukrajincích, na krku jim ovšem viselo několik dalších kauz.

Ke konci července 2023 se na Míčánkách řešil hlavně Tušl, který v době koronavirové pandemie pronásledoval šéfa České lékařské komory Milana Kubka a biologa Jaroslava Flegra. Každodenní rutina fotografů u jinak fádních a nudných soudů dostala úplně jiný nádech.

„Několik soudů z celé té série bylo velmi napjatých. Já jsem se u toho ocitl také, ale dopředu jsem to nevěděl. Spíš naopak. Hodně lidí mi říkalo, že to už určitě bude klidnější a ten den se tam nic nesemele. A nakonec to bylo velké,“ začíná vyprávět fotograf Roman Vondrouš.

Před cestou k soudu váhal, jaký objektiv si vzít. „Rozmýšlel jsem se nad velkým, ale bál jsem se, abych celou perspektivu moc nerozmělnil. Nakonec všechno vyšlo. Objektiv i moment vzniku fotky. Měl jsem velké štěstí, že jsem zrovna stál na správném místě. Kdybych si stoupl o půl metru stranou, už bych ten záběr neměl,“ vzpomíná fotograf agentury ČTK.

Ke střetu příznivců Tušla s policií, justiční stráží a nakonec i s těžkooděnci došlo jen chvíli poté, co Vondrouš dorazil do justičního areálu v pražských Vršovicích. „Odehrálo se to hrozně rychle,“ potvrzuje Vondrouš.

„Bylo to jako domino efekt. Obří skupina lidí se vlivem tlačenice začala hroutit a přepadávat na stranu. A já měl asi tak vteřinu a půl na to, abych to vyfotil. Byl jsem přímo v té vřavě, za sekundu jsem udělal sekvenci asi deseti obrazů. Ten výsledný snímek krásně zachytil chvíli, kdy celá skupina padala,“ dodává Vondrouš, jehož specialitou jsou jinak sportovní fotografie.

Snímek, který obletěl Česko

Po zveřejnění fotky se mu ozvali hlavní protagonisté snímku, popotahovaný vousáč a jeho žena. Oba byli hrozně naštvaní, že je Vondrouš vyfotil. „Paní mi i vyhrožovala, že to dá k soudu. Ale nakonec jsme si to vyříkali. Vysvětlil jsem jí, jaká je práce novináře. Že kdybychom tam nechodili a nefotili to, tak se jejich konání vlastně vůbec nedostane mezi lidi. Nakonec mi dala za pravdu,“ vzpomíná Vondrouš.

„Vlastně jim ani tolik nevadila fotka jako taková, spíš je překvapilo, jaký měla dosah a sílu. Ani jejich děti asi nečekaly, že rodiče budou tak populární. Kdyby to byla jen záležitost jednoho článku na webu, tak to asi nikdo nepostřehne, ale jakmile fotka vyhrála Czech Press Photo a začali ji všude vystavovat, tak obletěla Česko,“ doplňuje Vondrouš.

Nebyl to ale jediný problém, který musel v souvislosti se svou fotografií řešit. Jednolité červené pozadí vyvolalo v některých lidech pocit, že fotka prošla postprodukcí. „Dobře jsi tam namontoval to pozadí,“ psali někteří lidé Vondroušovi. Ten si ovšem stojí za autentičností, jež je podle něj v dnešní digitální době nesmírně důležitá.

Czech Press Photo Výstava jubilejního 30. ročníku soutěže Czech Press Photo je k vidění v Nové budově Národního muzea, a to až do 23. dubna 2025. Celkem je k vidění přes pět set tištěných fotografií. Hlavní cenu získal snímek Petra Davida Joska, který zachytil atleta na letních olympijských hrách v Paříži.

Vondroušova fotografie se stala obrazovým svědectvím o hnutí „dezolátů“, které se zvedlo během pandemie covidu proti vládním restrikcím a po začátku války na Ukrajině se v online prostoru propojilo s militantně proruskou scénou. Urážka „dezolát“ může označovat bezdomovce, ale také frustrované kverulanty, pro které v moderní společnosti není místo.

Slovo má ostatně kořeny v latinském „desolatus“ – což znamená „opuštěný“. Bouřlivé soudy daly fandům Tušla a Čermáka šanci dát nahlas najevo, že nejsou jen opuštění, ale také pořádně naštvaní. „Lze hovořit o revoltě osob středního či vyššího věku, které cítí existenční obavy a zažívají pocit odcizení,“ uvedlo dvěma lety ve své zprávě o extremismu ministerstvo vnitra.

Sílu Vondroušovy fotografie vyzdvihla i porota Czech Press Photo. „Nevypráví pouze o nás, ačkoliv je na ní vyobrazená česká a slovenská vlajka. Je to naléhavá zpráva o současné době, kdy se neustále stupňuje agresivita a radikální přístup k řešení složitých otázek. Skrytě osvětluje vzestup populismu, který si získává stále větší pozornost,“ uvedl předseda poroty Petr Mlch.

Roman Vondrouš zvítězil již roce 2013 se sérií z Velké pardubické v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo v kategorii sportovních akcí. Loni za řadu snímků z dostihů, jež dokumentuje už dvacet let, získal cenu Mezinárodní asociace sportovních novinářů (AIPS). Stal se absolutním vítězem cen Czech Press Photo za rok 2020, jeho snímek Dezinfekce vybrala mezinárodní porota jako foto roku.