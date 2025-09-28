Anarchisté se drali na Pakul, fotograf dostal dlažební kostkou. Ale stálo to za to

Něco takového jsme do té doby nezažili. Přesně před pětadvaceti lety se k nám sjely hordy levicových radikálů a Praha se změnila v bojiště proti globalizaci. „Na jedné straně byli hoši v plynových maskách, měli klacky a házeli kameny. Proti nim stály policejní obrněnce a vodní děla,“ vzpomíná pro seriál Slavné fotografie na antiglobalizační protesty v září 2000 Jaroslav Kučera.
Jaroslav Kučera: Antiglobalizační protesty v Praze (27. září 2000)

Byly to vlastně zlaté časy. V Bílém domě ještě úřadoval věčně rozesmátý Bill Clinton, Vladimir Putin se teprve zabydloval v Kremlu, hitparády válcovala Britney Spears, český hokej byl v polovině zlatého hattricku, oštěpař Jan Železný hodil v Sydney olympijské zlato a premiér Miloš Zeman měl díky opoziční smlouvě klid na práci.

Slavné fotografie

Česko mělo za sebou prvních deset let svobody, nadšení z ekonomického liberalismu však dávno vyprchalo. Hospodářskou transformaci provázely tvrdé střety s mocnými odbory, mladá generace okoušela rozkoše vzdoru na prvních street parties. A když na sklonku tisíciletí vypukly mohutné protesty proti nadnárodním korporacím a globalizaci v Seattlu, začala se Praha chystat na apokalypsu.

Média už dlouhé měsíce před zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky bila na poplach, že Praha lehne popelem, a mnoho Pražanů pro jistotu koncem září 2000 hlavní město opustilo. Miloš Zeman nicméně chlácholil, že aktivisty ze západní Evropy zmůže české pivo a protesty nakonec prospí ve stanovém městečku na Strahově.

Vše začalo v poklidu, protesty první dva dny připomínaly spíše pankáčský majáles. Osudný den nastal v úterý 27. září. Zatímco v čerstvě modernizovaném Kongresovém centru (kterému tehdy ovšem ještě Pražáci neřekli jinak než Pakul) schůzovali bankéři a politici, na náměstí Míru se scházeli anarchisté, radikální socialisté, trockisté z celé Evropy.

Zrušte dluhy!

Pryč s mocí bank a koncernů!

Make love – Fuck International Misery Fund!

Vítáme Sbor Banditů a Mezinárodní Mafiánské Fórum v Praze!

Nejsou hranice mezi lidmi – jsou jen hranice mezi bohatými a chudými!

Na rej revolučně naladěné mládeže se přijel podívat i fotograf Jaroslav Kučera. Byl na volné noze a krátce před začátkem summitu dostal nabídku, aby pro Američany fotil bankéře v útrobách Pakulu. Byla tu však jedna podmínka: musel by odevzdat všechny negativy. Kučera to odmítl a místo toho se s novým nikonem a pár ruličkami kinofilmu v kapse vydal na Vinohrady.

„Když jsem přijel na Mírák, tak tam samozřejmě už byli profíci z novin. Všichni měli na sobě nápisy press. To jsem vůbec nechtěl, protože mi bylo jasný, že by mohlo jít o hubu. Tihle lidé novináře moc rádi nemají a když máte na sobě nápis press, tak máte terč na zádech,“ vzpomíná.

Pak se dal rozjařený a hlučící dav na pochod k Vyšehradu, ale na vyklizené magistrále brzy narazil na policejní zátarasy. Balrog establishmentu dal jasně na srozuměnou, že přes Nuselský most nikdo neprojde. Italové v bílých pláštěnkách z hnutí Ya Basta! před policajty ještě chvíli mávali plastovými pendreky, ale nic moc k focení tu nebylo.

Pak se mezi novináři začalo šířit echo, že to nejzajímavější se děje dole v Nuslích.

Kučera seběhl do údolí pod mostem a podle sílícího hluku došel do Lumírovy ulice vedoucí na Vyšehrad. Ocitl se přímo uprostřed bitevní vřavy. Desítky radikálů v maskách házeli po policistech dlažební kostky, klacky a zápalné lahve, jejich spolubojovníci jim vozili další munici v popelnicích.

Fotograf Jaroslav Kučera se svými snímky z antiglobalizačních protestů v Praze (24. září 2025)

„Byl to boj. Na jedné straně byli tihle hoši v plynových maskách, měli klacky a házeli kameny. Proti nim stály policejní obrněnce a vodní děla, takže to kropili a házeli bombičky,“ vzpomíná Kučera a připomíná, že Kongresové centrum nebránili těžkooděnci, takže asi padesátka policistů povolaných z východních Čech jako posily utrpěla zranění.

Zatímco ostatní novináři a fotografové pokus o zteč Vyšehradu sledovali přilepení ke zdi, Kučera začal fotit přímo uprostřed bouřící ulice. Od jednoho z anarchistů sám schytal ránu kamenem. To však zjistil až doma, když mu žena na zádech našla velkou modřinu. „Bylo to adrenalinem, v tu chvíli jsem to vůbec necítil,“ líčí devětasedmdesátiletý fotograf.

Uprostřed pouliční bitvy pořídil jednu ze svých nejslavnějších fotek: anonymního bojovníka v plynové masce a prknem v ruce, který proti policistům vrhá dlažební kostku. Dramatičnost scény dokresluje sprška z vodního děla, lesknoucí se dlažba a masa zkropených radikálů v pozadí.

„Dubček tam stál jako tvrdý Y.“ Jak vznikla nejslavnější fotka revoluce

Kučera s černobílým záběrem o necelý měsíc později ovládl Czech Press Photo, za reportáž dostal i prestižní cenu Fujifilm Euro Press Photo Awards. Sám přiznává, že mu výrazně pomohl nový foťák. „Ten můj nový Nikon, to byla výhra, protože měl autofokus. Do té doby jsem musel sám zaostřovat, a než bych tady zaostřil, tak by mi to uteklo. Vždycky, když policajti začali stříkat, tak jsem ho schoval pod bundu.“

Pomlácený a slzící fotograf si po ústupu z Lumírovy ulice nechal na Albertově od anarchistek vymýt oči vodou a vydal se pěšky domů. Den ale ještě nebyl u konce. U botanické zahrady u něj přibrzdil fotograf Blesku a přemluvil ho, aby s ním jel ještě na Pankrác, protože u hotelu Corinthia Towers se to zase řezalo.

Kučera tak ten den ulovil ještě jednu úžasnou fotku: přímo před objektivem mu začali ošetřovat dredatou holku s piercingem v nose, které po hlavě stékala krev. O dva roky později se objevila na obálce Kučerovy monografie nazvané Jak jsem potkal lidi. Sílu fotky zesiluje černobílý materiál, na nějž fotí celý život.

Jaroslav Kučera: Antiglobalizační protesty v Praze (27. září 2000)

„Dodneška dělám všechno černobíle. Barva šíleně ruší. Černobílá je daleko abstraktnější, daleko lépe z ní můžeš vytáhnout ty momenty, které jsou pro tebe důležité. Barva ti to potluče. A taky je to už zvyk. Já jsem tradicionalista, skončil jsem v třicátých letech a stačí mi to,“ směje se Kučera.

Anarchisté se přes policejní bariéry nakonec neprobojovali, finančníky však na dvě a půl hodiny uvěznili v Kongresovém centru. Na recepci s Milošem Zemanem, jež se konala na Výstavišti, museli potupně metrem. Policie Vyšehrad ubránila jen tak tak a večer jen bezmocně sledovala, jak maskovaní radikálové na Václaváku vytloukají výlohy McDonald’s a KFC. V celách skončilo asi devět set lidí, mnozí si pak stěžovali na policejní brutalitu.

Lidský špunt. Vyfotil nápor běženců na bránu Evropy, pak dostal zásah slzákem

Vítězství ale mohli slavit účastníci antiglobalizační street party, protože debaty o vymýcení chudoby nebo AIDS byly zcela zastíněny boji v ulicích. Zatímco Miroslav Macek nadával na „zdivočelá hovada“ a pro příště navrhoval střelbu ostrými, policejní prezident Jiří Kolář přiznal, že něco takového nikdy nezažil.

Policie v očekávání blížícího se summitu NATO dokoupila helmy a vodní děla, o dva roky později se však už další bitva o Prahu nekonala. Česká radikálně levicová subkultura svou hvězdnou hodinu nikdy nezopakovala. „Když protesty skončily, zůstali jsme sami – jako banda vyvrhelů, která chtěla zničit Prahu,“ vzpomínal před časem pro Deník Alarm jeden z organizátorů nepokojů a historik anarchistického hnutí Ondřej Slačálek.

