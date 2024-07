Nafotil pakárnu totálního nasazení. Jsem kolaborant? ptal se sám sebe

Ž ALUJEME. Kolem temno, kolem černá noc. Na ubohé lože nás srážel těžký sen, po těžké práci a v těžkém ovzduší naplněném válkou a nepřátelstvím. Leželi jsme jako bez ducha, jako mrtví „roboti“. Ale to už je dnes jenom minulost, stejně těžká a chmurná jako půlnoční spánek tenkrát v německé zemi. Žalujeme. Žalujeme ty zoufalé uplynulé dny, nabobtnané prázdnem, žalujeme na ně přítomnosti a žalujeme budoucnosti. Kdo je vinen naším vysílením a jizvami ran na těle a na duši? Byla to doba či to byli lidé? A byli to vůbec lidé – anebo divoké zfascinované bestie? Byli to Němci. A proti nim zůstávají živí svědkové, ti, kteří žili na otrocké práci v bývalé Říši a kteří nikdy nezapomenou. Zůstávají živí svědkové – a nejen fotografické negativy tajně ukrytého fotoaparátu, jímž jeden z nich pokradmu zachycoval výmluvné scény.