Po show běloruského komika v Brně nahlásili bombu. V Rusku to rozmázli

„Slava Komissarenko podle svědka incidentu hodinu bavil publikum, když byl náhle vyzván, aby opustil pódium. Po nějaké době v zákulisí se komik vrátil a oznámil, že do konce představení zbývá jen pár minut. Poté, co vystoupení ukončil vtipem, na výzvu strážců zákona požádal publikum, aby areál opustilo,“ tvrdí portál Pravda.ru

Policie ČR to však popírá. Vystoupení podle ní řádně skončilo v plánovanou dobu, nikoliv předčasně. „Vystoupení komika neblyo ukončeno dřív. Skončilo v řádnou dobu podle harmonogramu hudebního klubu Sono, kde se uskutečnilo,“ uvedla na dotaz iDNES.cz.

Ruský web dále dodává: „Poblíž vchodu do koncertního sálu stála policejní auta a strážci zákona dokonce vtrhli na dámskou toaletu a požadovali, aby všichni opustili budovu.“ To policie rovněž popřela.

Bomba se nenašla

„Po ukončení vystoupení byla v prostoru ohlášena bomba. Policie prostory vyklidila, vyzvala personál k opuštění budovy. Naštěstí se informace nezakládala na pravdě a nic na místě nalezeno nebylo. To vše až poté, co byl řádný program ukončen,“ dodává policie.

Podle ní byla přijata další, bezpečností opatření na následující vystoupení, které se uskutečnilo den poté, 18. listopadu v Karlových Varech. „Informace o ohlášené bombě byla předána kolegům do Karlových Varů. Je to běžný postup a kolegové přizpůsobí bezpečnostní opatření,“ dodala policie.

Vyjádření zástupců komika či samotného Komissarenka se redakci iDNES.cz zjistit nepodařilo.

Komissarenko se krátce po začátku války na Ukrajině přestěhoval z Ruska na Ukrajinu. Tam dostal varování, že by mohl být unesen do Ruska, kam napřed odešel z vlasti, či násilně převezen na území Běloruska. Loni dostal běloruský komik zákaz vystupovat v Minsku poté, co zesměšnil běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.