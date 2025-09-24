„Kapitánský průkaz nemám,“ přiznává žena. „Vy ho vůbec nevlastníte?“ vytřeští oči Leffler. „No... já jsem tu loď ukradla příteli. Budu platit pokutu? Nebo půjdu rovnou do vězení?“ běduje přistižená.
„Jisté je jedno. Dál s tím nepojedete,“ oznámí jí vedoucí policejního poříčního oddělení Slapy David Bernard.
Jsme kousek od Živohošťského mostu uprostřed slapské přehrady, kde operuje dvoučlenná poříční hlídka. Na vodních cestách totiž platí podobné zákony jako na silnicích a je třeba je vymáhat. Zapovězen je alkohol, vysoká rychlost nebo jízda bez dokladů. Pokud je „kapitán“ vůbec nemá, bere se to podobně, jako by šofér na silnici nebyl držitelem řidičáku.
Slapy jsou během léta jakousi Mekkou všech milovníků vodních sportů. Může za to zrušení vyhlášky, která zde do roku 2001 zapovídala plavbu na lodích se spalovacími motory.