Přítel jí svěřil kormidlo bez papírů, platit budou oba. Jak pracuje vodní policie

Za plavbu bez průkazu způsobilosti hrozí přistižené ženě až padesátitisícová pokuta. Spolu s ní je na snímku Josef Leffler z pražské pobočky Státní plavební správy. | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Tomáš Lánský
  10:51
Modrou hladinu slapské přehrady brázdí motorový člun. Šněruje si to sem a tam. Na první pohled je podezřelý. Jeho lodní „espézetka“ je nečitelná. Ticho přeruší lodní klakson hlídkového člunu poříční policie. „Podíváme se na lodní osvědčení a váš průkaz,“ vybízí mladou ženu za kormidlem Josef Leffler z pražské pobočky Státní plavební správy.

„Kapitánský průkaz nemám,“ přiznává žena. „Vy ho vůbec nevlastníte?“ vytřeští oči Leffler. „No... já jsem tu loď ukradla příteli. Budu platit pokutu? Nebo půjdu rovnou do vězení?“ běduje přistižená.

„Jisté je jedno. Dál s tím nepojedete,“ oznámí jí vedoucí policejního poříčního oddělení Slapy David Bernard.

Jsme kousek od Živohošťského mostu uprostřed slapské přehrady, kde operuje dvoučlenná poříční hlídka. Na vodních cestách totiž platí podobné zákony jako na silnicích a je třeba je vymáhat. Zapovězen je alkohol, vysoká rychlost nebo jízda bez dokladů. Pokud je „kapitán“ vůbec nemá, bere se to podobně, jako by šofér na silnici nebyl držitelem řidičáku.

Slapy jsou během léta jakousi Mekkou všech milovníků vodních sportů. Může za to zrušení vyhlášky, která zde do roku 2001 zapovídala plavbu na lodích se spalovacími motory.

Přítel jí svěřil kormidlo bez papírů, platit budou oba. Jak pracuje vodní policie

