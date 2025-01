Šlachta řeší, s kým do voleb. Nevylučuje koalici s Konečné Stačilo!

Slyšela jsem, že budete kandidovat ve volbách do Sněmovny. Je to tak?

Probíráme to. Motoristé už řekli, že jdou sami. A to způsobem, že to jejich šéf Petr Macinka poslal napřed novinářům, nám ani nebyl schopen nic říct, přitom my jsme čekali na jednání. Ale já už jsem tady u těch kluků pražských zvyklý na ledajaké chování…

... budete tedy kandidovat?

Měli jsme republikovou radu a tam se řešilo, jestli půjdeme sami, nebo v koalici. A s tím samozřejmě souvisí moje angažmá. Když půjdeme v koalici a bude to zajímavá koalice, tak to podpořím určitě ze Senátu. Pokud bychom ale šli sami za sebe, tak bych kandidoval.

Motoristé s vámi do koalice jít nechtějí. Vyjednáváte s Kateřinou Konečnou a jejím uskupením Stačilo!?

Napříč se vyjednává úplně se všemi. Teď to nebudu komentovat. I krajské volby ale ukázaly, že lidé chtějí, aby se něco spojovalo. Já jsem na to vždycky říkal, máme koule jít na to sami, ukázat voličům, že jsme čitelní a že chceme a dáváme politiku jasně čitelnou.

Ale i u krajských voleb bylo vidět, že lidé spojování chtějí a říkají nám, sakra, hlavně se spojte, ať netříštíte síly. Takže po sarajevském atentátu Motoristů (narážka na aféru ODS s finančními skandály, po níž se zhroutila druhá vláda Václava Klause, pozn. red.) nevylučuji vůbec nic a budu se bavit úplně s každým. Lidé mi píší, že to tak chtějí. I když budu muset dělat hodně ústupků.

Neuškodilo by ale Přísaze spojení s šéfkou KSČM, protože ta za Stačilo! stojí?

Zatím neříkám, s kým se spojím. S KSČM by to ale nebylo. Pokud by se vyjednávalo, tak by se vyjednávalo o koalici Stačilo! Na druhou stranu jsem dostával sodu i za Motoristy a lidi s nimi spojenými. Také si vezměte, co je na trhu. Mám jednat s Tomiem Okamurou? Asi úplně nepředpokládáte, že budu jednat s Petrem Fialou nebo s někým z vládní koalice.

Takže Stačilo! by pro vás bylo nejpřijatelnější variantou?

Jak už jsem řekl, nevylučuji skoro vůbec nic a budu se bavit úplně s každým.