Nevyplatí se pracovat pro stát, zlobí se Šlachta kvůli milosti pro Nečasovou

Rozhodnutí prezidenta Zemana jste okomentoval na Twitteru jako prasárnu. Proč jste volil tak ostrá slova? Měl jste vztek?

Bylo to v návalu emocí. S odstupem dvou hodin je mi z toho spíše hodně smutno, protože o něčem takovém se v prostředí justice mluví delší dobu. Velmi důležité je tam to, že soudkyně Králová šla do důchodu a zprostila bývalé exposlance obžaloby. To byl ten Šnajdr, Tluchoř a Fuksa, městský soud to vrátil zpátky s tím, že osvobozující rozsudek je neplatný a 6. prosince se začalo znovu soudit. Dlouho tady tak byla obava, že pokud by v této kauze byla odsouzena ať minimálně podmínkou, šla by už Nečasová do výkonu trestu. Museli se snažit o to, aby byl první trest zahlazený.

Robert Šlachta @RobertSlachta Absolutní prasárna! Janě Nečasové reálně hrozilo, že by zaslouženě skončila ve vězení.

Je jasné, že se na tom domluvila ODSka a Zeman.

Další totální pošlapání spravedlnosti. oblíbit odpovědět

V prosinci Ústavní soud potvrdil, že jsme se v celé kauze nedopustili ničeho nelegálního a všechno je potvrzené. Všechny stížnosti byly zameteny pod stůl, proto měli poslední možnost, a oni jí využili. Prezident republiky vstoupil do kauzy, která je ještě živá. Soudí se jedna odnož kauzy a je to dohromady jedno a to samé. Je to kauza z roku 2013 a týká se obdobných skutků.

Můžete prosím zmínit konkrétně, v jakých kruzích se o tomto plánovaném kroku mluvilo?

Pořád se ke mně dostávaly informace, že tyto snahy jsou, aby k zahlazení došlo. Bral jsem to pořád tak, že by si někdo něco takového nedovolil, ale bohužel se to potvrdilo. Vždy se spekuluje o všem možném, ale já to bral jako plácání, ale bohužel je to pravda.

Jak velká je to pro vás frustrace, že prezident učinil tento krok?

Spravedlnosti bylo učiněno zadost, padl rozsudek a obhajoba využila všechny prostředky, které měla a stejně nám všechny soudy daly zapravdu. Ohledně spravedlnosti z naší strany, tady justice fungovala. Ale vstoupila do toho politika, a to je jedna z věcí, proč jsem Přísahu zakládal. Frustrace lidí z nespravedlnosti nebo z dvojího metru, to mezi lidmi je. A já se stále soudím s lidmi, kteří mě neustále napadají za to, co jsem napsal ve své knize a podobné věci. Je to pro mě naštvání a frustrace.

Myslíte to tak, že se s vámi lidé soudí v souvislosti s onou kauzou?

Zejména. V knížce jsem popsal, jak to je a jak to bylo. To se ani nebavíme o stížnostech a o tom, co jsme všechno s kolegy museli přetrpět a co vůči nám bylo. Za další všichni lidé, kteří na dané kauze pracovali, jsou už od policie pryč a mimo.

Zarážím se nad jednou věcí. Dopoledne vyskočí informace, že Zeman chtěl abolici pro své spolupracovníky na Hradě, a jak se proti tomu Petr Fiala staví. A tady je na druhou stranu milost u Nečasové, a to Petru Fialovi nevadí? Tohle nikdo z ODS nekomentuje? Pro mě je to jednoznačně dohoda – ať to bylo na večeři premiérů, byl tam i Zeman a Fiala, ať to bylo kdekoliv, jde to ruku v ruce.

Vyjádření mluvčího vlády Václava Smolky Je to nesmysl. Žádná taková dohoda samozřejmě na slavnostní večeři předsedy vlády s expremiéry neproběhla.

Co na to říkají kolegové, se kterými jste na tom pracoval, ozvali se vám ohledně toho?

Všichni mi píšou velmi vulgární zprávy. Jsou rádi, že od policie odešli a říkají, že pro tento stát se vůbec nevyplatí pracovat, tak to všichni komentují. Jsou velmi naštvaní.

Jak to budete dál řešit?

Štve mě to. To je důvod, proč jsem vstoupil do politiky a budu ještě důraznější. Bylo by dobré, kdyby si to občané uvědomili, že jsou tady lidé, na které se nesmí sahat. Kdyby to byla kauza mezi obyčejnými občany, tak už je dávno hotová a sedí. A podívejte se, jaké kauzy se vedou u těchto lidí.